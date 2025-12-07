Cobro de TUUA internacional debuta entre confusión y quejas: pasajeros aseguran no haber sido informados del pago obligatorio

Lima Airport Partners informó que el primer día de cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en conexiones internacionales transcurrió con normalidad operativa

Lima Airport Partners, operadora del aeropuerto Jorge Chávez, informó este domingo que el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión internacional se desarrolló con normalidad, pese a la confusión y las quejas de viajeros que aseguraron no haber sido informados sobre la obligatoriedad del pago.

Según la concesionaria, durante las primeras horas de implementación —entre las 3:00 a.m. y las 10:30 a.m.— los pasajeros realizaron el pago sin inconvenientes y pudieron continuar hacia sus vuelos, con tiempos de atención menores a cinco minutos y un pico máximo de 15 minutos entre las 6:30 a.m. y las 7:20 a.m., situación que fue controlada mediante ajustes operativos como la separación de filas para pagos con tarjeta y en efectivo.

LAP precisó que el 89% de las transacciones se efectuó con tarjeta y solo el 11% en efectivo, para lo cual se dispuso de un operador autorizado que facilitó el cambio de monedas. En total se realizaron 2,238 operaciones: 1,993 con tarjeta —647 en POS, 492 en counters y 854 en plataforma— y 245 en efectivo. No obstante, varios pasajeros señalaron que desconocían el cobro pese a las comunicaciones previas emitidas por el aeropuerto y reforzadas por las aerolíneas.

Según la concesionaria, entre las 3:00 a.m. y las 10:30 a.m. los pagos se realizaron sin inconvenientes, con un tiempo máximo de espera de 15 minutos y una rápida normalización tras separar filas según el medio de pago

La operadora indicó que continuará realizando mejoras y monitoreando los flujos y tiempos de atención para asegurar una experiencia más ágil y clara, e insistió en que la integración de este cobro en el precio del pasaje, como ocurre en otros aeropuertos del mundo, ayudaría a reducir fricciones en el proceso.

Críticas

Anteriormente, IATA y AETAI criticaron el cobro de USD 11,86 por tramo de la TUUA en conexiones internacionales del aeropuerto Jorge Chávez, al considerar que debilita a Lima como hub regional y encarece los viajes para pasajeros internacionales y peruanos.

Según sus cálculos, la tarifa limita el crecimiento del tráfico internacional a 3% anual hasta 2041, frente al 9% que podría lograrse sin el cargo. Señalaron que aeropuertos como Bogotá, Panamá, Santiago y Ciudad de México no aplican esta tarifa y han visto un crecimiento robusto en destinos y conexiones.

Dos nuevas rutas abrieron oficialmente esta semana en el Aeropuerto Jorge Chávez. No las detuvo el cobro de la TUUA por transferencia. - Crédito EFE/Paolo Aguilar

Ambas organizaciones pidieron la intervención del presidente José Jerí y de la Cancillería para buscar una solución que no traslade costos a los viajeros y sostenga la competitividad aérea del país.

El primer día de la medida, pasajeros reportaron largas filas, falta de información y sorpresa ante el pago obligatorio, que consideraron un “doble cobro”, y muchos advirtieron que evitarán hacer escala en Lima en el futuro.