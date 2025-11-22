Perú

Se atendió más de 20 mil casos de violencia en Lima Sur: el maltrato psicológico llegó al 43%

Las formas de violencia que predomina en los reportes es el abuso psicológico, el cual representa 43% de los casos en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur

Guardar
Infobae Perú se comunicó con
Infobae Perú se comunicó con la denunciante - crédito Andina

Más de 20 mil atenciones por diferentes tipos de violencia se han registrado en distritos de Lima, entre enero y noviembre de este año. De acuerdo con la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur, en la Red Integrada de Salud (RIS) Barranco–Chorrillos, se contaron 1.986 casos.

Las formas de violencia que predomina en los reportes es el abuso psicológico, el cual representa 43% de los casos en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur. El maltrato mixto alcanza un 17,1% y la negligencia o abandono un 14,8%, lo que subraya la urgencia de reforzar los sistemas de prevención y respuesta.

Víctima de intento de feminicidio
Víctima de intento de feminicidio en Breña enfrentó trabas policiales y judiciales para denunciar a su agresor| Defensoría del Pueblo

Respuesta a esta tendencia

Tomando en cuenta esta tendencia, la dirección regional de esta parte de Lima lideró un pasacalle y campaña integral de salud en el distrito de Chorrillos, coincidiendo con el Día de la No Violencia contra la Mujer. El objetivo fue motivar la sensibilidad social, incentivar la denuncia y acercar servicios médicos y de salud mental a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Bajo el mensaje ‘No estás sola, busca ayuda’, el pasacalle cubrió la Av. Principal de San Genaro, donde participaron el Escuadrón Anti Violencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Centro de Emergencia Mujer (CEM), el Poder Judicial, la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) y profesionales de salud mental de la propia DIRIS. La marcha concluyó frente la Capilla Nuestra Señora de la Evangelización, punto de encuentro para acceder a atención gratuita en medicina general, odontología, obstetricia, psicología, nutrición, talleres de memoria y orientación para prevenir el maltrato.

Durante la actividad, “cientos de vecinas y vecinos accedieron a estas atenciones integrales”, informó la DIRIS Lima Sur. “Seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan la prevención, la denuncia y la atención de la violencia”, comunicó el organismo a Andina.

“Este conjunto se activa cuando una mujer es víctima de violencia”, declararon los organizadores. Los asistentes recibieron información sobre canales de apoyo disponibles y se promovió el uso de servicios psicológicos y jurídicos especializados.

Foto del 24 de abril
Foto del 24 de abril del 2020 de una mujer en un centro de acogida para mujeres maltratadas en Lima. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Cifras de violencia

A escala nacional, el fenómeno de la violencia basada en género mantiene niveles elevados. Según el programa Warmi Ñan del MIMP, entre enero y octubre de 2025, Perú registró 119 casos de feminicidio. La mayor parte de las víctimas corresponde a Lima, con 23 casos, seguida de La Libertad (14), Arequipa y Piura (10).

Los meses de mayor incidencia fueron marzo, con 17 feminicidios, y abril y junio con 16 cada uno, mientras que septiembre reportó la cifra más baja (5). Para ese mismo periodo, en 2024, los feminicidios ascendieron a 136, de acuerdo con el informe oficial del MIMP, lo que representa “una disminución del 12,5%”, señaló la entidad. En 2023, se contabilizaron 142 casos, lo que ubica la cifra 2025 como la más baja de los últimos tres años.

El reporte también revela que las regiones de la selva y la sierra sur, como Ucayali, Huánuco y Cusco, completan el registro con entre 5 y 8 víctimas. La distribución geográfica y la persistencia del problema refuerzan la necesidad de acciones constantes y coordinadas para atender y erradicar este tipo de delitos.

Las autoridades locales y nacionales apuntan que el fortalecimiento de redes de protección y la difusión de mensajes preventivos son ejes clave para continuar descendiendo la cifra de casos reportados cada año.

Temas Relacionados

MIMPviolencia contra la mujerViolencia de géneroFeminicidioperu-noticias

Más Noticias

Sujeto con aparentes alteraciones mentales agrede con cuchillo a escolares en San Juan de Lurigancho

Un joven sufrió una herida en la espalda causada por un atacante con presuntos problemas mentales cerca de una escuela, lo que generó temor y mayor demanda de seguridad entre las familias de la zona

Sujeto con aparentes alteraciones mentales

Caen 14 miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’: red alimentaba de dinero a ‘El Monstruo’

La PNP y la Fiscalía señaló que la operación incluyó el allanamiento de 23 viviendas y la intervención de 14 celdas en penales de Lima y Loreto

Caen 14 miembros de ‘Los

Senamhi: qué distritos de Lima tendrán brillo solar este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que los distritos próximos al mar presentarán mayormente brillo solar hacia la tarde

Senamhi: qué distritos de Lima

Áncash registra un sismo de magnitud 4.3

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Áncash registra un sismo de

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

La hija de Alejandra Baigorria recurrió a sus redes sociales para informar sobre sus heridas y asegurar que permanece estable, reconociendo el respaldo de familiares y seguidores tras el incidente

Thamara Medina detalla su estado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Thamara Medina detalla su estado

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 22

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025