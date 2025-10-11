Dejó las canchas por el crimen: exfutbolista, con antecedentes por hurto, fue detenido en Surco por presunta extorsión a un empresario

Fabricio Cabrera Ramírez, exfutbolista peruano, fue detenido tras ser acusado de extorsionar durante tres años a un empresario vinculado al deporte. La Dirincri investiga el caso como presunta extorsión agravada. Foto: Composición Infobae Perú

Fabricio Cabrera Ramírez dejó atrás los chimpunes y los torneos de fulbito para operar una red de amenazas y cobros ilegales. El exfutbolista fue detenido por la Policía Nacional en el estacionamiento del Jockey Plaza, en Surco, acusado de extorsionar durante tres años a un empresario relacionado con el sector deportivo.

Según la División de Investigación de Robos (Dirincri), Cabrera exigía pagos periódicos al empresario a cambio de preservar la integridad de su familia. La víctima —cuya identidad se mantiene en reserva— relató que las amenazas comenzaron tras coincidir con Cabrera en un equipo de fútbol aficionado.

Durante la intervención, los agentes encontraron S/800 en efectivo, un celular desde el cual se enviaban los mensajes intimidatorios y una munición. El operativo, tras varias semanas de seguimiento, permitió corroborar los cobros ilícitos y cerrar un ciclo de extorsión que se extendió por casi tres años.

Captura en flagrancia con dinero y evidencia en el vehículo

El operativo de captura se planificó tras una vigilancia discreta. Cabrera fue detenido en el instante en que recibía el dinero pactado, dentro de una camioneta propiedad de su pareja. Según informó Exitosa, los agentes incautaron el efectivo entregado durante la transacción y el teléfono móvil con los mensajes extorsivos.

Agentes de la Dirincri detuvieron a Cabrera Ramírez en la playa de estacionamiento del Jockey Plaza, en Surco. El exjugador tenía en su poder S/800 recién recibidos, un celular y una munición. Foto: Trome

“El trabajo de inteligencia permitió intervenirlo en flagrancia. Contaba con el dinero recién recibido y con los equipos usados para comunicarse con la víctima”, explicó el coronel Juan Montufar. La Dirincri indicó que la munición hallada en el auto será materia de investigación.

Durante la operación, los agentes confiscaron la camioneta utilizada por Cabrera, presumiblemente el mismo vehículo utilizado para trasladar al cómplice que dejó el arreglo floral el día de las amenazas. Ambas pruebas serán decisivas en el proceso judicial.

Vínculos deportivos como señuelo para extorsionar

Las investigaciones policiales indican que Cabrera utilizaba su entorno futbolístico para acercarse a empresarios y dirigentes, solicitándoles dinero bajo diversos pretextos. Frente a reiteradas negativas, recurría a amenazas directas y mensajes intimidatorios para asegurarse los pagos.

De acuerdo con Trome, la comunicación con la víctima comprendía textos, llamadas y visitas con advertencias sobre posibles agresiones si no obedecía. “Las acciones buscaban infundir miedo y forzar al agraviado a continuar entregando dinero”, precisaron fuentes de la Dirincri.

Por disposición del Ministerio Público, el exjugador permanece detenido, pendiente de la formalización de la investigación. Si es hallado culpable, enfrenta una condena de entre diez y quince años de prisión, conforme al Código Penal peruano.

Un cómplice del exfutbolista habría dejado un arreglo floral acompañado de fotos de la familia del empresario y una nota con la frase “Te vas a morir”, según informó Trome. Foto: Trome

La Policía Nacional exhortó a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias. Las autoridades siguen el rastro de posibles cómplices, mientras el entorno deportivo manifiesta preocupación, pues Cabrera era conocido por su paso por el futsal y participación en torneos locales. Ahora, su nombre aparece en los titulares debido a una denuncia que podría definir el final de su vínculo con el deporte.

Antecedentes penales y escalada de amenazas agravan la situación

Las autoridades confirmaron que Fabricio Cabrera Ramírez ya tenía antecedentes penales. En 2015, fue intervenido por un caso de hurto, antecedente que, según los investigadores, aumenta la gravedad de la situación actual. En esta ocasión, enfrenta cargos por presunta extorsión agravada y asociación ilícita para delinquir.

El coronel Montufar detalló cómo se originó el vínculo entre Cabrera y la víctima: “Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido advirtió que la víctima tenía empresas y comenzó a exigirle dinero. Alegaba que era para un equipo de fulbito que él gestionaba. Si la víctima se negaba, le advertía: ‘Los muchachos lo van a visitar’”, relató el oficial a Trome.

Según la Dirincri, el empresario entregó más de S/30.000 en los últimos tres años con la esperanza de frenar las amenazas. El caso se agravó el 1 de octubre, cuando un cómplice de Cabrera dejó un arreglo floral en la vivienda y la empresa del afectado, junto a fotos de su familia y una nota que decía: “Te vas a morir”. Las cámaras de seguridad grabaron el recorrido completo del sospechoso.