Wilfredo Oscorima llama “error” al préstamo de Rolex a Dina Boluarte: “Me crean o no, eso no me importa”

Wilfredo Oscorima y Dina Boluarte tras una reunión en Palacio de Gobierno en agosto de 2023. (Fuente: Presidencia del Perú)

La presidenta Dina Boluarte no es la única cuestionada por el uso de relojes marca Rolex, su llamado “Wayki”, el gobernador Wilfredo Oscorima, también es blanco de críticas. Durante el IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales fue abucheado por los servidores públicos.

“Tenemos sobre nosotros a la Contraloría General de la República que nos están persiguiendo como si fuéramos ladrones y estamos siendo denunciados. No le tengo miedo, se lo he dicho al propio contralor”, señaló durante su intervención en el evento.

Wilfredo Oscorima descartó que haya cometido delito alguno durante su gestión, pero sí admitió la existencia de errores; entre estos, su vínculo con la presidenta de la República Dina Boluarte.

“Habrá errores, no hay nada perfecto en esta vida. Nosotros mismos hemos cometido errores en nuestra vida, entre otras cosas uno de mis errores y lo reconozco aquí es haber prestado los relojes Rolex a la presidenta de la República. Me crean o no, eso no me importa”, dijo sin pensar que sus palabras generarían el rechazo de los asistentes.

Vínculo entre Wilfredo Oscorima y Dina Boluarte se quebró tras el destape del caso 'Rolexgate'. (Foto: Presidencia del Perú)

Declaraciones previas

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, rechazó las acusaciones sobre presuntos regalos de vestidos a la presidenta Dina Boluarte, calificándolas como “mentiras”. Oscorima fue señalado por el empresario Henry Shimabukuro de haber comprado tres vestidos por $700 para la mandataria en 2023, un supuesto obsequio en el marco de actividades protocolares. Según registros, Oscorima visitó el Palacio de Gobierno el mismo día de la compra, lo que ha generado sospechas sobre un posible intercambio de favores políticos.

Oscorima minimizó las declaraciones de Shimabukuro, afirmando que “nadie le cree”. Además, reiteró que cualquier asunto relacionado está siendo manejado por su abogado. En abril, la Fiscalía amplió una investigación contra Boluarte que también incluye a Oscorima por presuntos regalos de lujo, como relojes Rolex, en un caso conocido como “Rolexgate”.

Rechazo popular

Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, enfrentó una tensa situación durante un evento en la localidad de Mollepata, donde fue abucheado por los pobladores. En el encuentro, que debía servir como espacio de diálogo, los asistentes expresaron su descontento por los retrasos en obras públicas y lo acusaron de corrupción. Entre gritos de “ladrón” y alusiones al controvertido caso “Rolexgate”, Oscorima perdió la calma, abandonando el lugar y declarando que estas actitudes “hacen perder la voluntad de trabajar” por la región.

El gobernador Oscorima, tras recordar su primer mandato y defender su actual gestión, fue interrumpido por los pobladores, quienes reclamaron la falta de agua potable y promesas incumplidas. (Estación Wari)

El gobernador defendió su gestión resaltando la asignación de 100 millones de soles para la construcción de un estadio en el marco de los XX Juegos Bolivarianos. Sin embargo, las críticas sobre presuntos conflictos de interés y manejo irregular de contratos han incrementado el malestar ciudadano, afectando su credibilidad. Esta no es la primera vez que Oscorima es señalado en controversias relacionadas con su gestión y sus vínculos con el Ejecutivo nacional.

El incidente subraya la creciente tensión entre autoridades locales y ciudadanos, quienes demandan mayor transparencia y cumplimiento de compromisos en proyectos de desarrollo regional.