Christian Cueva no fue a la fiesta de graduación de su hijo menor y Pamela López publicó conmovedor mensaje

Christian Cueva no asistió a la fiesta de promoción de su hijo menor. (Foto: Captura de IG)

Este viernes 6 de diciembre, Pamela López, influencer peruana y ahora animadora de eventos, celebró un momento especial en la vida de su hijo: la graduación de su etapa de educación inicial. La expareja de Christian Cueva compartió en sus redes sociales emotivas palabras dedicadas al logro de su pequeño, destacando su compromiso incondicional como madre. Sin embargo, la notable ausencia del futbolista peruano en este importante evento familiar no pasó desapercibida entre los seguidores.

Pamela López, quien se ha convertido en una figura activa en redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video y una fotografía junto a su hijo. En las imágenes, la influencer reflejó el orgullo y la alegría que siente por este avance en la vida escolar del menor. “Felicitaciones, mi amor, siempre estaré para ti en cada etapa y sueño que tengas. Lo hiciste bien. Próxima parada, primer grado”, escribió junto a las publicaciones, mensaje que conmovió a sus seguidores.

La ausencia de Christian Cueva en este evento llamó la atención de los internautas, quienes recordaron otros episodios similares. Algunos seguidores manifestaron su sorpresa y críticas hacia el futbolista, considerando su falta de presencia en los momentos importantes para sus hijos. Esta situación generó debate en redes sociales sobre las prioridades del deportista.

Pamela López publica conmovedor mensaje durante fiesta de graduación de su hijo menor. (Foto: Captura de IG)

Cabe mencionar que no es la primera vez que Cueva se encuentra en el ojo público por no asistir a eventos significativos en la vida de sus hijos. Hace unas semanas, no estuvo presente en la primera comunión de su hija, lo que también generó controversia. Según un informe del programa ‘Magaly TV La Firme’, el exjugador habría gastado cerca de S/ 70.000 en la celebración de su cumpleaños, pero no habría aportado económicamente para el evento religioso de su hija.

A pesar de estas circunstancias, Pamela López ha demostrado ser una madre comprometida y resiliente. Su publicación en redes sociales recibió numerosos comentarios de apoyo y felicitaciones por la dedicación y amor que muestra hacia sus hijos. “Eres una gran madre. Sigue adelante, tu hijo tiene mucha suerte de tenerte”, fue uno de los mensajes destacados entre sus seguidores.

Mientras tanto, el silencio de Christian Cueva sobre su ausencia en estos eventos sigue generando críticas. Aunque el futbolista no se ha pronunciado al respecto, los internautas continúan cuestionando sus decisiones familiares frente a su reciente incursión en nuevos proyectos personales y profesionales.

Abogada de Pamela López arremete contra Christian Cueva por no asistir a la primera comunión de su hija mientras derrochaba en lujo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Christian Cueva y Pamela Franco presumen su amor

Pamela Franco y Christian Cueva han decidido dejar atrás las críticas y presumir sin reservas el gran momento que atraviesan en su relación. La pareja, que anteriormente enfrentó cuestionamientos por su cercanía, ahora muestra con orgullo su romance y comparte públicamente momentos especiales que reflejan la solidez de su vínculo.

A través de sus historias de Instagram, ambos compartieron una fotografía que captura un escenario íntimo y romántico. En la imagen se aprecia una habitación decorada con globos rojos en el techo, acompañada de una tabla de carnes y quesos junto a una cama, detalle que simboliza un gesto significativo entre los dos.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje incluido en la publicación, que parece estar dirigido a quienes los han criticado: “El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea”. Estas palabras reflejan el compromiso de la pareja por vivir su relación según sus propios términos, sin importar las opiniones externas.

En la instantánea, Pamela Franco aparece sonriente mientras sostiene la mano de una persona que, aunque no se muestra directamente, se presume es el futbolista Christian Cueva. La imagen deja entrever la complicidad y felicidad que comparten, desafiando cualquier señal de controversia que los rodee.