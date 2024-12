Con copas de más: Christian Domínguez sorprende al hablar de Pamela Franco y Karla Tarazona bajo los efectos del alcohol

El cumbiambero se reencontró con La Joven Sensación en los escenarios, pero llevó su celebración al siguiente nivel. | Amor y Fuego

Christian Domínguez llevó su celebración al siguiente nivel. Durante el evento del aniversario 25 del grupo ‘Skándalo’, el cantante y actor protagonizó un reencuentro emotivo al lado de sus excompañeros de ‘La Joven Sensación’, con quienes interpretó sus antiguos éxitos sobre el escenario.

Su alegría fue completa al estar, como ya es costumbre recientemente, en compañía de su expareja Karla Tarazona, quien también asistió al concierto como animadora y vestida de colegiala. Ambos se mostraron más cercanos que nunca y confirmaron que son más que amigos.

Sin embargo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ evidenciaron que el cumbiambero se había pasado de copas al abordarlo, por lo que el reportero, a quien Domínguez trató como uno más de sus amigos, aprovechó en recordarle a su ex Pamela Franco. ¿Cómo reaccionó y qué dijo sobre Tarazona?

Composición Infobae Perú

Recuerda a Pamela Franco entre confusiones

Con un vaso de cerveza en la mano, el líder de la Gran Orquesta Internacional no solo dejó escapar muecas y gestos divertidos propios de un cierto estado de ebriedad, sino que también se atropellaba a sí mismo mientras hablaba.

Al escuchar el nombre de Pamela Franco, sin embargo, Domínguez viró a un tono más serio. Sobre todo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Christian Cueva, pareja de su ex, comparta con su hija.

“Son temas que le corresponden a mamá y a papá. Nunca van a ver de mi parte o su parte que queramos incomodar a la bebé, cada uno hace sus cosas para que la bebe esté bien”, alcanzó a decir con esfuerzo.

Christian Domínguez se refiere a la relación de Pamela Franco con Christian Cueva y cómo afecta a su hija.

Sin embargo, la declaración que sorprendió a todos fue cuando, hablando sobre la convivencia con las futuras parejas de ambos, mencionó de manera algo desconcertante que su hija podría compartir con “una pareja, con dos... con otra”, antes de corregir rápidamente su comentario.

Se pone nervioso al hablar de Karla Tarazona

Cuando fue consultado sobre la presencia de Karla en cada evento al que se presenta, Domínguez dijo que es parte de su trabajo e intentó, arrastrando palabras, deslizar que se estaba preparando un “show” para vincular el vestuario de colegiala de la presentadora con ‘La Joven Sensación’, por su famoso tema.

“Karla ha venido por Panamericana. Luigi (Carbajal) y Karla son pareja de conducción y empezó ahí... ahora viene un show con ella... porque está vestida de colegiala. Y obviamente, Luigi es mosca y dijo ‘ahí está la joven’, ya...” trató de explicar.

Los comentarios posteriores de la reportera de ‘Amor y Fuego’ en la nota fueron aun más hilarantes: “Me muero, parece que ese vasito de chela enredó su lengua más de lo que ya la tiene. Salud, Olluco”.

La conductora hizo una aparición especial en el nuevo videoclip de la Gran Orquesta Internacional

¿Siguen las “mentiras” entre Tarazona y Domínguez?

Según Domínguez, la actuación de Tarazona en el nuevo videoclip de la ‘Gran Orquesta Internacional’ no estuvo planeada: “Al final, necesitábamos una voz para alguien le conteste el teléfono. Iba a ser la señora del dueño del estudio y no estaba. Y yo la llamo a Karla y le digo ‘mami, escúchame, mándame un audio’”.

La exhumorista bromeó sobre pedirle dinero a cambio de ello. “Yo cobro en euros. No saldrá mi cara, pero sale mi voz. Me dijo que le mande un par, pero le mandé 100″, agregó.

Sin embargo, todo el equipo de la orquesta insistió en que Karla aparezca en el videoclip a como dé lugar. El encargado de convencerla fue Domínguez, que no estaba de acuerdo con que su expareja lo hiciera gratuitamente.

El cumbiambero se sinceró y compartió la historia detrás de la aparición especial de su expareja y madre de su hijo en el videoclip 'Entre blancas y negras' de la Gran Orquesta Internacional.| Más Espectáculos/Trome

Tras las insistencias de sus compañeros, el cantante tuvo que pedírselo, con la condición de que solo sería una toma y que apenas se la pueda reconocer, pues solo se le vería la parte de atrás de su oreja.

“Me dicen ‘siéntate’, yo me pongo bien obediente y cuando sueltan el video, le digo ‘oye, esa es mi espalda’. Pero ya salió y ya no se podía retirar”, relató con resignación. “Después fui a la oficina y dije ‘¿cómo es?’, a mí me dijeron una cosa y me vendieron gato por liebre. Como siempre, este me engaña, me estafa”, dijo entre risas.

Confirman que son más que amigos

Karla no tuvo reparo en mostrar que aun conserva detalles importantes de su relación con Christian, destacando un anillo. “Esta piedra que ustedes ven acá, es la de cuando estuvimos hace 8 años. Como se terminó la relación, no me quedé con la sortija de compromiso, le saqué la piedra y lo convertí en esta sortija. Lo demás lo vendí”, contó la conductora.

Domínguez agregó que, gracias a este gesto, se dio cuenta que todavía era importante para Tarazona. Sin embargo, Karla negó ser “la incondicional” del también actor, pues si los ven juntos es porque a ella también la contratan como animadora en los mismos eventos que él.

La conductora admitió que tiene una relación más que amical con su expareja.| Más Espectáculos / Trome

En esa línea, la presentadora de Panamericana confirmó que están en el camino a la reconciliación: “Hemos vuelto a hablar y quizás a tener un poquito más que una relación amical después de 8, 9 años. Tuvimos una conversación, solucionamos muchas cosas que todavía están en proceso”.

Magaly tildó de ‘guachimana’ de Domínguez a Karla Tarazona

Recientemente, Magaly Medina mostró en su programa ‘Magaly TV La Firme’ imágenes en las que se ve a Karla en un ensayo de los Ex Skándalo, preparándose para su reciente reaparición en los escenarios. “Ella está ahí, sentadita, no es parte del elenco, no es parte del equipo de prensa, ni de comunicaciones, ni manager de nadie. Pero se encuentra acompañando a Christian, haciéndole barra”, comentó la ‘urraca’, añadiendo que la situación parecía más un acto de celos y control por parte de Tarazona.

La conductora se preguntó cuál era su rol en esos momentos. “Si tu pareja está ensayando, ¿qué tienes tú que hacer ahí? ¿Vigilarlo, cuidarlo, evitar que las fans se acerquen?”, señaló, sugiriendo que la presencia de Tarazona no era más que un intento de controlar a su pareja. Según Magaly, este tipo de comportamientos son una señal de una relación poco sana, en la que la desconfianza domina.

Karla Tarazona no deja solo a Christian Domínguez en los ensayos y ni en el bus de la Gran Orquesta Internacional. (Captura: Magaly TV La Firme)