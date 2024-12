Fredy Hinojosa es investigado por caso Qali Warma: ¿cuál es su vínculo con Frigoinca, empresa que vendió conservas en mal estado?

Vocero negó ataque contra Dina Boluarte y el ministro de Salud en Piura. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, no solo deberá declarar en las conferencias de prensa convocadas por Palacio de Gobierno, también tendrá que hacerlo ante la Fiscalía. Punto Final reveló que el portavoz de la jefa de Estado es uno de los investigados en el caso Qali Warma, el cual distribuyó conservas en mal estado a niños y niñas del país.

De acuerdo al dominical, la inclusión del jefe del gabinete técnico se centra en su paso por la dirección ejecutiva del programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando la hoy mandataria lideraba dicha cartera. Según el reportaje, la empresa Frigoinca habría iniciado un inusitado crecimiento como fabricante de productos para el programa social en la gestión de ambos.

Al respecto, Presidencia emitió un comunicado negando la afirmación. Indicaron que no hubo una relación contractual entre Frigoinca y el Midis hasta el año 2024, a través de consorcios. “Esta empresa ha iniciado sus operaciones en septiembre del 2017 (tal como se puede verificar en su ficha RUC), desde esa fecha viene comercializando sus productos en el mercado”, anotó.

Asimismo, indicó que los proveedores del programa adquieren productos alimentarios que ofrecen en el mercado directamente los fabricantes, mediante contratos privados, en los cuales no interviene Qali Warma. “Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que pretenda vincular a la presidenta de la república con algún proceso de adquisición realizado en el programa Qali Warma”, sentenciaron.

Comunicado de Presidencia

¿Cuál es su vínculo con Frigoinca, empresa que vendió conservas en mal estado?

De acuerdo al programa, el vínculo entre Fringoinca y Fredy Hinojosa se da a través de la militancia. Nilo Burga Malca (69), otro de los investigados en el caso, es el presidente del directorio de Frigoinca, acusada de pagar una serie de sobornos a funcionarios de Qali Warma para favorecer la distribución de su conserva, perteneció al Partido Aprista, al igual que el vocero presidencial.

El dominical consultó formalmente al alto funcionario si conoce del mundo político a Nilo Burga Malca. Aunque ambos frecuentaban las altas esferas del Partido Aprista, aseguró que no. “No tengo, no tuve ni tendré ningún tipo de relación amical, comercial o de cualquier otra índole con la referida persona, ni con su empresa Frigoinca”, hizo saber el vocero presidencial. No obstante, de acuerdo a Punto Final la Fiscalía tendría otros elementos.

Fredy Hinojosa fue director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre de 2022.

¿Quién es Nilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca?

Aunque ningún documento de Registros Públicos lo acredita como accionista o propietario de la empresa, de acuerdo al dominical, Nilo Burga, natural de Chepén, la provincia de La Libertad, es el hombre detrás de las latas de conserva de Frigoinca.

En 2016, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional emitió un informe en el que colocó a Burga como la cabeza de un conjunto de personas naturales y jurídicas, dedicadas al presunto delito de lavado de activos.

Ese año, la Policía logró identificar a diversas empresas dentro de un esquema para defraudar al Estado. Se trata de compañías que figuran a nombre de allegados e incluso los hijos del investigado, que se facturaban entre sí, se abrían y se cerraban para no tributar, y que incluso exportaron carne de burro a países asiáticos, sin mayor control estatal, según reveló “Punto Final”. Sin embargo, el caso fue archivado por la fiscal Elizabeth Peralta, actualmente investigada por supuesto favorecimiento a la red de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.