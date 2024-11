Reportan caída de Interbank: Aplicación y Plin presentan fallas, y no habría sistema en oficinas

Antes que acabe el mes, Interbank parece haber caído de nuevo. Decenas de usuarios se encuentran reportan fallas con la aplicación, cajeros y en la atención en agencias. - Crédito Infobae/Alejandro Delgado Tong

Interbank vuelve a sufrir caída de su aplicativo. No solo reportan usuarios en redes, sino que Infobae Perú pudo coroborrar y consultar a diferentes clientes quienes confirmaron que la aplicación se encuentra no disponible. Asimismo, este medio pudo comprobar que en algunos bancos se está reportando una caída del sistema, con personas que pensaban hacer operaciones en físico retirándose de las agencias.

Como se sabe, en octubre la aplicación ya se había caído y, al mismo momento, se reveló que la entidad fue víctima de intento de extorsión, por un supuesto “hacker” que habría accedido ilegalmente a varios datos de clientes (Interbank no detalló la cantidad exacta, ni una cifra aproximada).

Esta nueva caída viene en el último día del mes, momento en que miles de usuarios reciben sus sueldos, así como tiene que acercarse a hacer sus pagos de servicios y más operaciones. El banco aún no se recupera de la mala imagen que dejó la caída masiva anterior y la filtración de datos, este nuevo fallo no los agarra en un buen momento.

La imagen de Interbank aún se está recuperando de la caída y filtración de datos de octubre. - Crédito Composición Infobae/Perú Retail

Nueva caída de Interbank

Se cae Interbank. Este sábado 30 de noviembre, último días del mes, a partir de alrededor del mediodía, decenas de usuarios han reportado fallas no solo con el aplicativo del banco, sino también con los cajeros automáticos e inclusive con la atención en las agencias.

Como informó Infobae Perú anteriormente, en octubre el sistema del banco se cayó dos veces. La segunda vez fue por una falla, que a la fecha no ha sido explicada, y que coincidió, según señaló oficialmente Interbank, con la difusión de que el banco había intentado ser extorsionado por un tercero que, supuestamente, tenía acceso a datos de usuarios de la entidad. Si bien el banco afirmó que esto no ponía en riesgo las cuentas de los usuarios, no señaló a qué datos habría accedido el “hacker” ni tampoco a qué cantidad.

Ahora, aún sin haber tenido tiempo para recuperarse de la mala imagen que dejó octubre, el banco vuelve a presentar otro aparente fallo del sistema. Como se pudo ver en su momento, el problema fue de tal tamaño, y duró tanto tiempo, que decenas de usuarios llenaron de comentarios las redes sociales del bancos, varios señalando su intención de retirar sus ahorros de este.

En desarrollo...