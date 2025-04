Mototaxistas acusan a Fuerza Popular de estafarlos: “Nos ofrecieron S/40, menos que a los demás, y no nos pagaron”

Declaraciones de mototaxistas en Tarapoto. | Vía Noticias

Un grupo de mototaxistas denunció que les ofrecieron pagarles por ser parte de una actividad de Fuerza Popular, pero que los estafaron. Por si fuera poco, la molestia fue aún mayor al pedirles que también realicen otras acciones como repartir gaseosas y saber que el monto que acordaron fue menor al que le dieron a otros.

En declaraciones recogidas por vía Noticias, uno de los 28 conductores afectados mencionó que se reunieron a las dos de la tarde “cumpliendo con los dirigentes de la agrupación política de Keiko Fujimori” para hacer la caravana, convocados presuntamente por un hombre identificado como Gabriel Alejandría, quien tendría interés en postularse con el partido naranja.

“Resulta que estando allá haciendo la caravana, comienzan a suceder cosas que no nos gustaron como repartir gaseosas y banners. La sorpresa más grande fue que a todos les han pagado 50 soles, pero a nosotros nos dijeron 40 soles y no nos pagan hasta el día de hoy. Tuvimos conocimiento que fue el señor Alejandría quien contrató a un dirigente de acá, que es Segundo Salas, y no da la cara, se esconde, se apagó el celular y desde las 2 hasta ahorita hemos perdido gasolina y tiempo”, se le oye decir.

Mototaxistas arremetieron contra la agrupación Fuerza Popular. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Al respecto, el congresista Arturo Alegría, quien también participó del evento, reconoció que Gabriel Alejandría es un afiliado al partido, pero que indicó que todavía no hay precandidatos. Aunque no se le escucha negar ni ser consultado por las denuncias de estafa, mencionó que el acompañamiento de personas con distintivos de FP responde a un interés natural por escuchar a la lideresa Keiko Fujimori, quien llegó a Tarapoto como parte de la presentación de los libros ‘¡Que viva la paz!’ y ‘Chavín de Huántar: el rescate soñado’, ambos de Alberto Fujimori.

“Hemos tenido la participación de cientos de personas por el interés de escuchar las palabras de Keiko Fujimori y ver la presentación de estos libros, Ha sido un gesto de las personas que han participado del evento académico. La organización política tenía absolutamente claro que el evento era eminentemente académico. […] [Había polos con el nombre Gabriel Alejandría, ¿quién es en Fuerza Popular?] No lo conozco más allá de un hola, pero sé que es un simpatizante, un afiliado que, como muchos, se emociona al ver a su líder. Ahorita no existen precandidatos a ningún tipo de cargo público”, indicó a Noticias Central.

De acuerdo al medio, no se permitieron banderolas ni distintivos alusivos al partido, como el color, por lo que algunas personas tuvieron problemas para ingresar, dado que era un evento académico. Sin embargo, se ven algunas personas presentes con el naranja característico de la agrupación en las fotos colgadas en redes sociales.

Fotos de la presentación de libros de Alberto Fujimori. | Keiko Fujimori / Studio

¿Keiko Fujimori como presidenta?

Aunque insistió en que no existen candidatos, destacó que el recorrido de Keiko Fujimori responde a un interés por entender la situación del país y que le encantaría que ella decida postularse nuevamente. “Hoy por hoy no hay candidatos. Más allá de la intención personal, a mí me encantaría que Keiko sea la presidenta, pero no podemos hablar de candidatos ni precandidatos”, indicó.