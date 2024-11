Interbank restablece servicios y operaciones en la app, pero usuarios aún reportan fallas

En cuanto a Plin, la mayoría de usuarios reporta que la billetera digital ya funciona con normalidad. Foto: composición Infobae - Alejandro Delgado Tong/Interbank

Interbank sufrió un ataque a su base de datos el miércoles 30 de octubre. Inicialmente, solo parecía que la aplicación y Plin se habían caído, algo común con la banca online en Perú. Sin embargo, rumores de un supuesto ‘hackeo’ comenzaron a aparecer en internet y la propiedad de Intercorp tuvo que admitir la filtración.

De esta manera, tras dos días de incertidumbre por parte de los clientes de Interbank, la aplicación del banco, así como sus servicios, han vuelto a operar este 1 de noviembre. No obstante, las quejas hacia la app continúa en redes sociales.

Continúan las quejas hacia Interbank: algunos clientes del banco no pueden utilizar la app

“No puedo ingresar al app, me sale el mensaje ‘contraseña errada’. Mañana iré al banco”, “Me sale en mantenimiento desde ayer, qué estrés”, “Aun no puedo ingresar. Interbank, por favor, ayuda, no me contestan por Facebook”, son algunos de los comentarios de los usuarios a través de X (antes Twitter).

El último comunicado de Interbank, el cual fue publicado en redes sociales durante la tarde del jueves 31 de octubre, decía: “A nuestros clientes: Queremos informarles que nos encontramos restableciendo nuestros sistemas. Nuestros canales, tarjetas y medios de pago funcionan con normalidad. Nuestra app se encuentra en estabilización. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión”.

Interbank es el banco con la mayor cantidad de sanciones por parte de Indecopi

Aunque la filtración de la base de datos de Interbank es el escándalo más significativo que ha enfrentado una entidad bancaria en Perú en los últimos años, la propiedad de Intercorp ya había protagonizado un incidente que generó inquietud entre sus clientes en mayo de este 2024, lo que motivó una investigación por parte de Indecopi que aún está en curso.

Además, desde el 31 de octubre de 2021 hasta la fecha, Interbank ha acumulado la mayor cantidad de sanciones impuestas por Indecopi, alcanzando multas por casi S/ 10 millones. Según el portal “Mira a quién le compras” de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, el banco ha sido sancionado con 1.995,19 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 9.980.712 (estimación de Infobae Perú, considerando el valor de la UIT de cada año), resultado de 1.113 sanciones, lo que lo convierte en la entidad bancaria con más multas en ese periodo.

Las razones de estas sanciones incluyen falta de medidas de seguridad en operaciones de clientes, irregularidades en operaciones de ventanilla y cobros financieros excesivos, entre otros. En lo que va de 2024, ya se han registrado multas que suman 543,92 UIT, es decir, alrededor de 2.801.188 soles (con la UIT de S/ 5.150 en 2024), provenientes de 317 sanciones.

Cabe recordar que en mayo de este año varios clientes reportaron que sus cuentas aparecían con saldo cero y consumos duplicados. En respuesta, Interbank informó a algunos usuarios que habían identificado consumos duplicados que podrían afectar temporalmente los saldos, asegurando que estaban trabajando para resolver el problema. A raíz de estos eventos, Indecopi inició una investigación, cuyo estado actual aún no ha sido informado.

“El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3), inició de oficio una investigación preliminar a Interbank, tras una serie de reclamos reportados por usuarios ante la disminución en los saldos de sus cuentas bancarias. La investigación preliminar tiene su base en el monitoreo y recojo de información efectuado por la Dirección de Fiscalización del Indecopi desde el pasado fin de semana, en que se registraron los mencionados inconvenientes”, se pronunció la entidad en mayo 2024.

