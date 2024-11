Daniela Darcourt lanza advertencia a Paula Arias y afirma que no estará en aniversario de ‘Son Tentación’

Daniela Darcourt no participará en aniversario de Son Tentación. América TV.

La amistad entre Daniela Darcourt y Paula Arias ya no sería tan sólida como antes. Esto luego del respaldo público que la líder de Son Tentación dio a Master Chris en su conflicto público contra la salsera peruana por los derechos intelectuales del tema “Señor Mentira”.

Christian Maldonado más conocido como Master Chris publicó un video donde aclaraba que él no estaba al tanto de la eliminación del video “Señor mentira” del canal de YouTube de Daniela Darcourt, pero como es uno de los compositores de la canción pidió a su equipo reponer el video.

Ante ello, muchas salseras mostraron su respaldo al m´músico boricua. Una de ellas fue Paula Arias, quien destacó la calidad del productor: ”Muchas gracias, maestro, siempre muy justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. ¡Los buenos somos más! A seguir disfrutando de ese gran tema”.

Daniela Darcourt se comunicó en vivo con el programa ‘América Hoy’ y resaltó que no necesitaba que nadie la defienda. “Yo no tengo ningún problema con nadie, no me junto con nadie. Me escribieron en el video que puse y la única que me ha escrito en privado es Paula (Arias). Yo no tengo que contestar a nadie que no quiera. Ellos hablan desde su experiencia con él. No necesito que nadie meta las manos al fuego por mí, ni que me defiendan”, puntualizó.

Además aprovechó para desmentir su participación en el próximo aniversario de Son Tentación, agrupación liderada por Paula Arias y de la cual fue integrante en el pasado. “No le he confirmado nada a Paula, y no es por esto. Tengo trabajo, estaré en provincia. No tengo tiempo”, dijo.

Por otro lado, lanzó una dura advertencia a Paula Arias e insinuó que no se metieran con ella porque la podrían conocer como su enemiga.

“Paula me conoce hace muchos años, sabe perfectamente cómo soy yo. Soy una mujer revolucionaria. Cuando a mí me prenden la mecha y tocan la puerta, yo la abro. Si no me quieren de enemiga o de mala persona, déjenme donde estoy, porque así la paso bien”.

El incidente ha polarizado al público, con algunos seguidores defendiendo a Daniela Darcourt y otros apoyando a Master Chris y las salseras. Sin embargo, la cantante aseguró que no se tomará el conflicto de manera personal: “La verdad no me generó sentimientos. No voy a estar en el aniversario (de Son Tentación) porque realmente no tengo tiempo. No tengo nada que contar respecto a mis compañeras”.

Paula Arias aclaró su apoyo a Master Cris

En medio de la controversia entre Daniela Darcourt y Master Chris, la salsera Paula Arias ha manifestado su apoyo al productor musical. Esta situación ha generado especulaciones sobre una posible ruptura en la amistad entre Arias y Darcourt, quienes han compartido escenarios en el pasado.

Durante su aparición en el programa ‘América Espectáculos’, Paula Arias expresó su pesar por el conflicto entre dos personas a las que considera cercanas. “Es muy lamentable, son dos personas muy queridas”, comentó Arias, quien también está trabajando con Master Chris en la promoción de un nuevo disco.

A pesar de su apoyo al productor, Arias se mostró cautelosa al referirse a las pruebas presentadas por Darcourt que contradicen la versión de Master Chris sobre el incidente del video. “No es en quién crea, cada uno tiene su verdad, ese es un equipo y si ustedes supieran todo lo que hay detrás (…) sí, claro y sale ahí (El nombre de Master Chris) y eso lo tienen, obviamente, que arreglar entre ellos, algo privado”, dijo.

Master Chris, por su parte, ha negado su responsabilidad en la eliminación del video, primero a través de un comunicado y luego mediante un video en sus redes sociales. En respuesta a la controversia, varios artistas han mostrado su solidaridad con el productor, incluyendo a Paula Arias, quien expresó su respaldo en Instagram.

Paula Arias no hace caso a rumores y aclara que está enfocada en su carrera musical.