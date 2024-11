“Jefferson es humilde, ella es mala”: Yahaira Plasencia se defiende de colombiano que contó mala experiencia con la cantante

Colombiano asegura que tuvo mala experiencia con Yahaira Plasencia. Video TikTok

Una usuaria de TikTok hizo público un testimonio de un colombiano que, según él, tuvo la oportunidad de atender a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán cuando eran pareja. El artesano señaló que se llevó una mala impresión de la cantante, pues no quiso que el futbolista los ayudara comprando sus productos.

Desde ese momento, indicó el colombiano, Yahaira Plasencia es una persona no grata en Barú, zona costanera de Cartagena, lugar donde trabaja el artesano junto a sus compañeros.

Todo empezó cuando el hombre se acercó a la usuaria peruana, quien estaba vacacionando en las playas de Barú. “De qué parte nos visitan”, preguntó. Al escuchar que las turistas llegaban de Perú, el colombiano no dudó en contar su historia con Yahaira Plasencia.

“Acá no gustamos de una persona de Perú, de Yahaira Plasencia, porque se comportó mal”, dijo ante la sorpresa de la usuaria y sus acompañantes, quienes no dudaron en pedirle que les diera detalles. “Porque vino con la familia de Farfán y Farfán le dijo a la familia vayan con todos mis morenos, cuánto está esa artesanía que yo la pago. Yahaira le dijo que no comprara nada a nadie, pero Farfán como es tan humilde, se paró de donde estaba y a todos nos ayudó”, contó el hombre.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues el colombiano indicó que la ayuda de parte de Jefferson Farfán sigue presente. “El 20 de diciembre, Farfán nos va a mandar ropa, zapatos, chancletas. Somos 85 vendedores y ya mandamos la lista. El 20 diciembre tenemos todos a ese hombre bonito, a nombre de Farfán, menos a Yahaira que es mala”, indicó.

Colombiano cuenta que tuvo mala experiencia con Yahaira Plasencia.

Cierto o no, la usuaria publicó el testimonio y aclaró: “Él nos contó que esa experiencia que tuvo con ellos no es actual, es de hace años, cuando ellos aún mantenían una relación, y subí esto con el consentimiento del chico”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras muchos coincidían con la apreciación del colombiano, otros eran incrédulos a la veracidad del testimonio. Además, se preguntaban si era sería cierto que Jefferson les haría entrega de la ropa.

La respuesta de Yahaira Plasencia

A través de su cuenta oficial de TikTok, Yahaira Plasencia no dudó en pronunciarse al saber de la existencia del video. Lejos de reaccionar con enojo, decidió aclarar la situación mostrando buen humor.

“Para empezar, quisiera conocer Barú y segundo, quiero conocer a ese moreno para decirle que no soy mala jajaja”, dijo la cantante. “Ahora solo falta que aparezca Farfán para que confirme lo que el chico dice sobre el 20 de diciembre jajaja”, respondió la usuaria.

La cantante no respondió más, pero sí se preocupó por desmentir este testimonio, resaltando que no conoce Barú. Además, aclaró que no es una persona mala.

Yahaira Plasencia se defendió y desmintió versión de colombiano.

Admite que dijo a Sergio George para ir a los Latin Grammy

La cantante Yahaira Plasencia aclaró detalles sobre su reciente asistencia a los Latin Grammy, evento al que decidió asistir por iniciativa propia y como acompañante del productor Sergio George.

“Yo fui a Miami por los Latin Grammy porque quería estar en estos premios y se lo comenté a Sergio. Es un gran amigo al cual respeto muchísimo. Hemos ido a muchos premios juntos, y cada vez que vamos siempre hay este tipo de comentarios. No voy a repetir lo que se dice porque me parece totalmente fuera de lugar y malísimo”, expresó.

Para despejar rumores, la salsera puntualizó que, aunque pasó el día de los premios en el departamento del productor junto a su equipo, se alojó por su cuenta en un apartamento alquilado. Incluso, mostró un comprobante de pago del Airbnb como prueba de su independencia durante el viaje. También dejó claro que cubrió todos sus gastos, incluyendo pasajes, alojamiento y preparación para el evento.

“Me fui a Miami con el departamento ya alquilado. El único día que nos movimos al departamento de Sergio fue el día de los premios, porque todos nos alistamos ahí. Yo estaba en la habitación que él me asignó con la peinadora y la maquilladora. Igual, no lo veo nada de malo, somos amigos, nos respetamos y hay un cariño grande”, explicó la intérprete.

Yahaira Plasencia admite que le pidió a Sergio George que la lleve a los Latin Grammy 2024. Instagram