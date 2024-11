Christian Cueva no descartó hacerse un tatuaje de Pamela Franco: “¿Por qué no?”. | Radiomar.

El futbolista Christian Cueva sorprendió al referirse con naturalidad a su romance con la cantante Pamela Franco durante una reciente entrevista en Radiomar. Aunque Cueva prefirió no profundizar en temas polémicos relacionados con el pasado de su pareja, fue inevitable que surgieran preguntas sobre el tatuaje que Christian Domínguez –expareja de Franco y padre de su hija– lleva en honor a ella. La pregunta generó especulaciones sobre si futbolista podría considerar un gesto similar en el futuro.

Cuando el conductor de la entrevista mencionó el tatuaje de Domínguez, Cueva fue cauteloso. Expresó que no le correspondía opinar sobre terceros y que esa sería una decisión de Domínguez. “Esa pregunta no debería ser para mí, no puedo hablar de terceras personas, él debería decir si le incomoda”, respondió el jugador de Cienciano. Con esta declaración, el futbolista evitó entrar en detalles que pudieran ser interpretados como una crítica.

Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando la pregunta se centró en la posibilidad de que el mismo Christian Cueva pudiera hacerse un tatuaje en honor a su relación con la cantante de cumbia. Entre risas, Cueva dejó abierta la puerta a la idea y comentó: “¿Por qué no? Podría pasar”. Su respuesta rápidamente llamó la atención de los medios y generó un murmullo entre los presentes, aumentando la curiosidad sobre hasta qué punto el deportista está dispuesto a expresar su amor de manera simbólica.

Enamorado y comprometido, Christian Cueva comparte su admiración por Pamela Franco en una reciente entrevista. Instagram/radiomarfm

La charla fue distendida, y uno de los asistentes bromeó diciendo: “En su momento, todo a su tiempo”. A esto, Cueva respondió con una sonrisa, reafirmando que, si la relación sigue avanzando, podría considerar un tatuaje como una muestra de afecto. “Sí, yo creo que es parte de (la relación) y si se da, bien”, concluyó el futbolista, dejando entrever que su vínculo con Pamela Franco podría ir en una dirección aún más formal.

La relación entre Cueva y Franco ha sido uno de los temas más comentados en el espectáculo peruano. Su vínculo sentimental se hizo público en noviembre, cuando ambos se mostraron cariñosos en un concierto de la cantante, seguido por declaraciones de Cueva en las que reconocía a Franco como una persona especial. Desde entonces, han sido vistos en varias ocasiones juntos, lo cual ha fortalecido la percepción de que están comprometidos con su romance.

Christian Cueva no descarta contraer matrimonio con Pamela Franco

Christian Cueva sorprendió al incursionar en el mundo de la música junto a su actual pareja, la cantante Pamela Franco. La pareja recientemente lanzó una canción juntos, y en una entrevista para Radiomar, el futbolista habló sobre su relación y sus sentimientos hacia la cumbiambera, mencionando que le tiene “admiración, respeto y mucho amor.” Cueva destacó que admira tanto a la artista como a la mujer detrás de la figura pública y aseguró que siempre estará a su lado para apoyarla en sus proyectos.

Christian Cueva y Pamela Franco demuestran su amor y complicidad tras el lanzamiento de su canción.

Al preguntarle sobre un posible matrimonio con Franco, Cueva no descartó la posibilidad, dejando entrever que podría suceder en el futuro. “Esos son temas que, de repente, pueden pasar en su momento, qué sé yo, con el tiempo”, respondió cautelosamente, añadiendo que es importante ir paso a paso y resolver algunos asuntos previos antes de dar ese salto.

Sin embargo, Cueva aún está legalmente casado con Pamela López, su esposa anterior, y hasta ahora no ha iniciado el proceso formal de divorcio. Este asunto representa un obstáculo legal que la pareja deberá abordar antes de considerar formalmente un compromiso matrimonial.