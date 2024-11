Pamela Franco no descarta matrimonio con Christian Cueva: “Si hay amor, perfecto”

Pamela Franco no descarta matrimonio con Christian Cueva. América Hoy

Pamela Franco sorprendió al confesar que no descarta la posibilidad de casarse con el futbolista Christian Cueva, su actual pareja. Tras una reciente declaración de amor del jugador, en la que expresó que la ama “con toda su alma” a la cantante, la artista dejó claro en una entrevista que, aunque el matrimonio no ha sido su prioridad, no descarta que, en un futuro, pueda dar el gran paso junto al futbolista.

“Nunca ha sido una prioridad casarme, pero de un tiempo para acá, bueno, tampoco me desagrada”, dijo Pamela Franco a Radiomar. Además, agregó que el compromiso y el amor son factores clave en su decisión: “Si hay una persona que sienta que yo soy su otra mitad, si hay amor y se puede, perfecto”, señaló la cantante.

Sin embargo, el camino hacia el altar podría no ser tan sencillo para la pareja, ya que Christian Cueva sigue legalmente casado con Pamela López, con quien tiene hijos y ha compartido varios años de relación. Este detalle no ha pasado desapercibido para el público, ya que significa que antes de avanzar hacia un compromiso formal, el futbolista deberá resolver su situación matrimonial.

El romance Pamela Franco y Christian Cueva

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva se hizo oficial hace poco, y desde entonces ambos han estado en el ojo público. Recientemente, durante una entrevista en la que la cantante se encontraba, el conductor Carloncho realizó una inesperada llamada al futbolista.

En tono de broma, Carloncho le preguntó al futbolista si ahora era “mánager, bailarín, corista y animador” de Pamela, a lo que Christian Cueva respondió relajado y con buen humor, comentando que siempre estaría ahí para apoyarla y celebrar sus éxitos.

Cuando se le pidió a Cueva que dedicara unas palabras a su pareja, el futbolista fue contundente al expresar su amor por Pamela Franco. “Simplemente, decirle que siempre voy a tener ojos para ella, que la amo con toda mi alma”, dijo el deportista, añadiendo que está esforzándose por “hacer bien las cosas” en su relación con la cantante, quien se mostró nerviosa ante el atrevimiento del deportista.

Pamela Franco defiende a Christian Cueva de polémicas

Luego de compartir escenario con Christian Cueva y oficializar su romance, la cantante de cumbia no dudó en alabar su desempeño musical, revelando que el futbolista tiene una buena voz. Además, destacó que siempre la hace reír. “A mí me gusta cómo baila, le pongo un 10. Y, de verdad, no canta mal. Quizás más adelante lo escuchen”, comentó Pamela Franco a Radiomar.

La artista señaló que a Christian Cueva le gusta mucho la música y que siempre está cantando, lo cual es una de las cualidades que los une como pareja. “Siempre la pasas bien con él, tiene un gran sentido del humor”, indicó la cantante, mostrando su ilusión por la relación.

Además de hablar de la música, Pamela Franco defendió a Cueva frente a las polémicas en las que ha estado involucrado, como su separación de Pamela López y las acusaciones de agresión que esta hizo en su contra. “La gente no comprende momentos de la vida, él es una persona como cualquier otra”, afirmó, destacando que él siempre ha sido respetuoso y amable con ella.

Pamela Franco también elogió el carácter del futbolista, aunque admitió que a veces puede ser terco. “Me encanta su vacilón, que le guste la cumbia y que sea tan expresivo. Empatamos bien, y eso es lo importante”, comentó.

Finalmente, aseguró que se han reencontrado en una etapa más madura y han aprendido de sus experiencias. Para Pamela, respecto a lo que siente por Cueva, “lo que se ve no se pregunta”.

