Aduanas remata productos incautados a precios bajísimos: Estos lotes se ofertan desde S/38

¿Sabías que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realiza decomisaciones o incautaciones de productos, según sus funciones, que estos artículos pueden ser parte de lotes en remates de aduanas?

Cada semana, la página web (LINK) reune distintos lotes que incluyen decenas de productos a los que los usuarios pueden acceder mediante un sistema de subasta, en que los interesados pueden pujar con un monto mayor al precio base y obtenerlo si son la oferta más alta que se ha hecho.

Así, dependiendo del precio base del producto —el que puede ser, inclusive, como ha comprobado Infobae Perú, un monto de US$ 0 (la moneda que se usa en los remates)—, los usuarios pueden ofrecer montos superiores en sumas de US$ 10 o US$ 30 (S/37,74 o S/113.22), según detalle el lote. ¿Cuál es son los productos que se ofrecen actualmente en la subasta de Sunat?

Revisa los productos que se subastan en noviembre en el link oficial del remate de aduanas de Sunat. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Sunat

Lista de lotes de productos

Los productos del remate de aduanas de Sunat se van renovando con el pasar de los días, cada semana se encuentran productos nuevos. Estos lotes pueden tener hasta más de tres subastas hasta conseguir a su mejor postor. Recuerda que estos lotes ofrecen los productos mencionados, pero en grandes cantidades. Actualmente, al martes 5 de noviembre, esto son los artículos que se subastan.

Billeteras “para dama” (1.602 unidades) con precio base de US$ 1.493. Hasta el 5 de noviembre

Trípodes metálicos (2.010 unidades) con precio base de US$ 5.753. Hasta el 6 de noviembre

Manguera hidráulicas (376 bultos) ZMTE con precio base de US$ 16.218. Hasta el 6 de noviembre

Artículos de uso personal y del hogar (2.481 billeteras de dama y más) con precio base de US$ 2.309. Hasta el 6 de noviembre

Kit de conversión a gas y respuestos (más de 1.570 unidades) con precio base de US$ 291.578. Hasta el 7 de noviembre

Partes y respuestos de vehículo (más de 300 unidades) con precio base de US$ 10.619. Hasta el 7 de noviembre

Protectores de vidrio templado para celular (174.201 unidades) con precio base de US$ 0. Hasta el 8 de noviembre

Artículos varios (más de 500 unidades) con precio base de US$ 642. Hasta el 8 de noviembre

Así, si se hacen los cálculos, por ejemplo, uno de los lotes que tienen más ofertas (pujas, de parte de usuarios interesados) es de las billeteras para damas. En este se ofertan un lote de 1.602 unidades cuyo precio base es de US$1.493. Es decir, se pagaría alrededor de US$ 0.93 por cada una, finalmente, poco menos de S/4. Es por esto que la mayoría de lotes significa una gran oportunidad para comerciantes o personas que buscan revender estos productos y obtener mayor ganancias.

Lista de productos que se rematan en noviembre en aduanas. - Crédito Captura de Remate de aduanas

¿Cómo participar en Remates de aduanas?

Para participar en una subasta de aduanas de Sunat, con productos en precio remate, primero deberás seguir estos pasos:

Ingresa al LINK: https://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio

Regístrate en el apartado superior a la izquierda, bajo Usuario. Ahí podrás ingresar a Regístrese aquí, donde, haciendo clic, entrarás al formulario que debes llenar para tener tu usuario en la página y que te permita acceder a las subastas y poder pujar virtualmente.

Llena los datos que te piden

Luego, solo deberás ingresar con tu usuario donde dice ‘Conéctese ahora’, abajo de donde estaba el botón de registrarse.

Sino, también puedes colocar tus datos de ingreso cuando hagas clic en ‘Ofertar’ en alguno de los lotes en remate.

Ingresa al LINK oficial del Remate de Aduanas de Sunat para ver todos los productos (a veces ofertan celulares y ropa), los precios bases y todo sobre estas actividades en 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Sunat

El remate de aduanas de la Sunat funciona con un sistema de pujas virtuales, lo que significa que se te permite colocar tu oferta sobre el lote que quieras —esta debe ser de, al menos, el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características, en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página. Pero debes tner en cuenta lo siguiente:

Recuerda que el monto que ofertarás debe igual o mayor al precio base

el que haya pujado más cantidad de dinero para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien Sin embargo, como es una subasta para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien

Por eso, los usuarios suelen esperar hasta los últimos momentos de límite de tiempo para pujar, para ser el que se lleve estos artículos

Si has pujado por un lote, la Sunat te enviará un correo electrónico con los datos de tu oferta y un número de 18 dígitos —este se conoce como el CDA, o código de documento aduanero—. También en este correo también se te indicará el monto que deberás pagar como depósito inicial o arras. Si no haces este pago, tu oferta no será considerada como válida al cierre del remate. Luego, solo debes esperar que nadie oferte un monto mayor al tuyo, o sino mejorar las ofertas que harán otros usuarios posteriormente.