Remate de aduanas subasta nuevos artículos en NOVIEMBRE: ¿Cómo acceder y cuál es el monto mínimo?

Nueva subasta en línea. Como se sabe, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha implementado una web donde hace remates de aduanas de lotes que incluyen artículos, en abandono legal o decomisados, en la modalidad de subasta virtual. Estos productos se actualizan cada semana y se pueden visitar en los almacenes en que se mantienen antes de que los ciudadanos decidan pujar por estos. Se encuentran en el siguiente LINK: https://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio.

Normalmente, se ofertan productos en grandes lotes, como para venta mayorista. Actualmente, los dos lotes que más ofertas tienen son uno que incluye 174 mil protectores para celular y otro que ofrece 4 mil 420 kilos en artículos de Navidad, como bolas, estrellas y árboles pequeños.

Pero la novedad es que mientras el lote de productos navideños tiene un precio base de S/25 mil 35 —es decir, debes ofertar al menos esta cantidad para participar por la subasta de este producto—, el lote de protectores de celular tiene S/0 de precio base. Es decir, podrás ofertar desde S/1 para participar en la subasta. Sin embargo, tus posibilidades de ganarlo así son nulas, dado que ya varios usuarios han ofertado un monto superior.

Remate de aduanas subasta protectores de celular

Más de 174 mil 201 unidades de protectores de celular se están subastante virtualmente en la página Remate de Aduanas de la Sunat. Esta puja empezó con un precio base de S/0, por lo que varios podían haber ofrecido hasta S/1 para acceder a este lote.

Sin embargo, los usuarios han empezo a subastar montos desde S/30, hasta S/300. Actualmente, no obstante, la puja ganadora, hasta el momento, es la que ha ofrecido US$ 330 (la siguiente oferta para superarla deberá ser de US$ 360, dado que los incrementos señalados deben ser en US$ 30). Para este lote se han recibido 28 ofertas.

Asimismo, tanto este, como el lote de artículos de Navidad solo tienen algunas pocas horas disponibles para pujar hasta su cierre, a las 3:00 p.m. de este 30 de noviembre.

Remate por Navidad

El lote de artículos de Navidad del Remate de Aduanas de Sunat ha empezado con un precio base de US$ 6.637, pero ya tiene diez ofertas que se han recibido, todas considerando solo este precio base y ninguna aún aumentando la puja. En este caso el incremento es de US$ 10 por vez.

Este lote incluye 909 unidades de sets de adornos navideños de diversas cantidades de piezas, asú como más 1.00 adornos decorativos aparte, y diferentes sets de bolas navideñas. Todo el lote pesa 4.420,81 kilogramos.

Como se sabe, para este y los demás lote se sugiere que los usuarios puedan hacer una verificación física y/o consultas a REMATES@SUNAT.GOB.PE o al Anexo 27078.

Los productos que se subastan

Protectores de vidrio templado para celular: precio base US$ 0

Manguera hidráulicas ZMTE: precio base US$ 16.218

Artículos decorativos de Navidad: US$ 6.637

Artpiculos varios: US$ 642

Vinchas y cartucheras: US$ 757

Billeteras para dama: US$ 1.493

¿Cómo ganar en la subasta de aduanas de Sunat?

Para participar en una subasta de aduanas de Sunat, con productos en precio remate, primero deberás seguir estos pasos:

Regístrate en el apartado superior a la izquierda, bajo Usuario . Ahí podrás ingresar a Regístrese aquí , donde, haciendo clic, entrarás al formulario que debes llenar para tener tu usuario en la página y que te permita acceder a las subastas y poder pujar virtualmente .

Llena los datos que te piden

Luego, solo deberás ingresar con tu usuario donde dice Conéctese ahora , abajo de donde estaba el botón de registrarse.

Sino, también puedes colocar tus datos de ingreso cuando hagas clic en Ofertar en alguno de los productos en remate .

Sunat funciona con un sistema de pujas virtuales, el cual te permite colocar tu oferta sobre el lote que quieras —esta debe ser de al menos el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página. Recuerda que el remate de aduanas de lafunciona con un sistema de pujas virtuales, el cual te permite colocar tusobre elque quieras —esta debe ser de al menos el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página.