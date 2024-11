Orgullo nacional: estudiantes peruanas se gradúan de programa en centro espacial de la NASA

A mediados del año, la presidenta de la Fundación She Is, Nadia Sánchez, notificó a las tripulantes seleccionadas. (Andina)

La Fundación She Is seleccionó a cinco talentosas estudiantes de Perú para unirse a la tercera misión del programa “Ella es Astronauta”. Estas jóvenes brillantes, provenientes de 16 departamentos, fueron elegidas de entre más de 1,651 inscritas para completar una capacitación intensiva en talleres de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en el afamado Centro Espacial Houston de la NASA.

En los últimos días, completaron dicho programa de capacitación que las hizo escuchar las experiencias y obtener los conocimientos de reconocidos astronautas e ingenieras que participaron en misiones de la NASA.

A mediados de año, Nadia Sánchez, presidenta de la fundación, informó a las nuevas participantes sobre su selección y visitó a diversas instituciones educativas para alentar a más niñas a romper barreras de género y unirse a esta inspiradora iniciativa.

Las destacadas estudiantes pasaron por un proceso de selección bastante exigente. Foto: Andina

Esta tercera misión comenzó oficialmente el 28 de octubre, cuando las cinco menores peruanas empezaron su aventura espacial en la NASA.

Las elegidas fueron estudiantes con aspiraciones y sueños firmemente anclados en el conocimiento y la exploración científica.

Por ejemplo, Anning Shelly Sofia Chambi Huamanlazo, de San Juan de Lurigancho, fue recibida con entusiasmo por su comunidad escolar, tras conocer su selección. A sus 14 años, sueña con estudiar ingeniería biomédica para contribuir al bienestar de su comunidad. Ella anima a otras chicas de su edad a no rendirse y no tener temor al fracaso.

Otro caso es de Claudia Natalia Panta Hurtado, de Zarumilla, quien comparte una pasión por la astronomía. Desde pequeña, soñaba con el espacio, y su determinación la llevó al programa. Ya fue reconocida en ferias científicas y declaró que las ingenieras peruanas de la NASA son su mayor inspiración.

Viajarán al Space Center de la NASA en Houston, Texas, con la tercera tripulación de programa Ella Es Astronauta. (Composición: Infobae Perú)

En el caso de Yanet Melinda Bañez Rojas, una estudiante de Lima Provincias, se interesa en la ingeniería aeroespacial. Su hermano despertó su curiosidad científica, al regalarle libros sobre el renombrado astrofísico Stephen Hawking.

Por otro lado, Ángela Dayana Poma Cerpa es entusiasta de la mecatrónica y decidió postularse al programa tras ser alentada por su familia a no temerle al intento y el esfuerzo.

Mahditlhy Ruth Johssi Tarazona Trujillo, finalmente, a pesar de su corta edad y las adversidades, persistió hasta alcanzar uno de sus sueños más preciados: visitar la NASA. Ella aspira a ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Aunque aún indecisa sobre qué carrera seguir, tiene claro que será algo relacionado con STEM, al igual que sus otras compañeras, destaca la importancia de la disciplina y la perseverancia.

En la imagen, las 31 niñas colombianas que visitaron el Space Center de la Nasa, en la primera versión del programa "Ella es Astronauta". Foto: Fundación She Is

¿Cuál es el objetivo del programa Ella es astronauta?

Desde el 2019, el programa “Ella es Astronauta” ha sido una plataforma transformadora para niñas peruanas, desarrollada en colaboración con el Space Center Houston.

Está diseñado para convertir a sus participantes en agentes de cambio dentro de sus comunidades, brindándoles acceso a herramientas académicas y entrenamiento especializado en diversas áreas relevantes, además de experiencias enriquecedoras.

El impacto de esta iniciativa es palpable, pues busca empoderar a más niñas y mujeres a interesarse y sobresalir en disciplinas STEM, contribuyendo así a un entorno más inclusivo y equitativo. Durante su formación, las participantes también han recibido charlas motivacionales de destacadas figuras de la ciencia y la tecnología, quienes han dejado una huella significativa en sus respectivos campos.

She Is, a través de “Ella es Astronauta”, no solo están abriendo puertas para estas jóvenes, sino también sembrando las semillas de un futuro en el que las mujeres tengan un papel protagónico en la ciencia y la tecnología. Esta experiencia no solo transformará la vida de las cinco peruanas seleccionadas, sino también las de muchas otras a quienes ellas inspirarán.