Usuarios reportan caída de Yape: la billetera digital del BCP presenta interrupciones en el servicio

Nueva caída de Yape está afectando a miles de clientes en Perú, según se reporta en redes sociales. Foto: Markting Perú

Una nueva caída de Yape ha sido reportada en redes sociales. Un gran número de usuarios de la billetera digital del BCP están quejándose porque, al ingresar su contraseña en la app, les rebota el mensaje “hemos encontrado un problema”.

“Estamos trabajando en ello y esperamos solucionarlo en breve. Inténtalo nuevamente en unos minutos”, se lee en el aplicativo.

Infobae Perú se contactó con el Banco de Crédito del Perú (BCP) y aseguraron que “solo se trata de una intermitencia” y “en breves se superará”. Según la entidad financiera, estos problemas se deben a unas actualizaciones que se están implementando en la billetera digital.

La reacción de los usuarios frente a los problemas con Yape

A través de las redes sociales, los clientes del aplicativo de BCP mostraron sus molestias por no poder ingresar a la app. “El aplicativo Yape anda raro, me va declinando mi password ya 2 veces y si quiero cambiarlo se queda cargando, reparen ese error por favor”, “¿A alguien más le falla Yape? Coloco mi contraseña, que obviamente es la correcta, y me sale que es la incorrecta. Después del segundo intento dejé de hacerlo”, “El Yape también. El verdadero Halloween lo están pasando los banqueros del Perú”, son algunos de los comentarios en X (antes Twitter).

Algunos comentarios en las redes sociales por los problemas en Yape. Foto: X

Así fue la anterior caída de Yape

El 26 de octubre de 2024, Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú, sufrió una interrupción en su servicio que impactó a cientos de miles de usuarios en todo el país. Muchos clientes experimentaron problemas para acceder a la aplicación, encontrándose con el mensaje: “Ups, algo salió mal. Cierre la aplicación y vuelva a intentarlo”.

Este no fue el único incidente en octubre, ya que el 11 de ese mes se reportó otra caída similar. La constante inestabilidad de la plataforma ha causado un creciente descontento entre los usuarios, quienes han manifestado su frustración a través de redes sociales como X, Instagram y Facebook.

Frente a esta situación, tanto las redes sociales de Yape como las del BCP se manifestaron lamentando los problemas ocasionados.

Nueva actualización de Yape: segundo nombre y segundo apellido ahora se abrevian

Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), ha implementado un ajuste en su plataforma para resguardar la privacidad de sus usuarios. Según un comunicado del banco, ahora, al realizar transacciones, el segundo nombre y segundo apellido de los usuarios se mostrará abreviado al momento de transferir dinero.

Esta modificación busca simplificar la información que los usuarios ven y mejorar su experiencia al emplear la aplicación. Además, en un entorno donde la seguridad digital es esencial, la medida procura proteger la identidad de los clientes, disminuyendo así la cantidad de datos visibles durante las transacciones.

Yape deja de mostrar nombre completo de usuarios al transferir dinero en la aplicación. Foto: Marlon Carrasco/Infobae

¿Se puede revertir un Yape errado?

Aunque muchos buscan la respuesta a una de las preguntas más comunes sobre Yape, la aplicación deja claro que no es posible cancelar un envío realizado. Incluso si alguien comete el error de enviar dinero a la persona equivocada, no hay forma de recuperar esos fondos. A pesar de que algunos puedan esperar encontrar guías u opciones para revertir la operación, el sistema es claro al respecto en su sección de ayuda.

Algunas personas en redes sociales sugieren contactar al número del destinatario para solicitar la devolución del dinero, pero esto tampoco es viable, ya que Yape no muestra los números completos en las transacciones.