Nueva caída de Interbank HOY: Reportan que aplicación sigue fallando, tras la filtración de datos

Interbank ha vuelto a caer. - Crédito Composición Infobae

Interbank vuelva a caer. Los usuarios están reportando que la aplicación de Interbank vuelve a fallar, y asimismo, señalan que están fallando algunas transferencias a través de Plin. Como se sabe, la entidad ha sufrido una filtración de datos de un tercero —se trataría de tres millones de clientes afectados—.

“La mayoría de nuestros canales se encuentran operando. Tan pronto terminemos la revisión exhaustiva, reestableceremos la operación en el resto de nuestros canales. Lamentamos esta situación y agradecemos la preferencia de nuestros clientes. Reiteramos que los depósitos y productos financieros de nuestros clientes están seguros”, había informado ayer Interbank.

Como se recuerda, ayer cayó la aplicación de Interbank y Plin masivamente en todo el Perú, así como se cerraron temporalmente la atención en sus oficinas. Esto alcanzó inclusive, como reportaron usuarios, a tarjetas de crédito y otros servicios.

Filtración de datos de Interbank por supuesto 'hacker' pondría en peligro datos de alrededor de tres millones de clientes. - Crédito Composición Infobae/Interbank/Andina

Tercera caída del mes de Interbank

Según reportes en redes sociales, se sabía que Interbank y Plin estaban fallando la noche del 29 de octubre, aunque intermitentemente. Luego, los reportes aumentaron alrededor de las 9:00 a.m. del miércoles 30 de octubre, confirmando una caída masiva de sus sistema.

Sin embargo, luego de que el banco señalara que el sistema se estaba restableciendo, con lo que algunos ya podían acceder a sus aplicaciones, esta mañana del 31 de octubre esta ha vuelto a caer para varios, según reportan en redes sociales como Twitter e Instagram. Entre las quejas más enunciadas están que no se puede acceder al aplicativo de Interbank y que la billetera digital Plin, que sirve para transferencias inmediatas y es muy usada a diario para el consumo, tampoco estaría funcionando correctamente.

Como se sabe, esto empezó con la caída del domingo 20 de octubre. Como se recuerda, Infobae Perú reportó en su momento que tanto Interbank como Plin se habían caído hace tan solo diez días. Ahora se sabe que detrás de este contexto también está la filtración de datos de millones de clientes, una no autorizada, por parte de un tercero, tal como informó el banco.

Interbank y Plin cayeron el 30 de octubre y el banco revelo además que un tercero habría filtrado datos de clientes. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Banco alertó sobre filtración de datos

Como se sabe, tras la segunda caída de Interbank, se reveló que un supuesto ‘hacker’ habría filtrado los datos de clientes del banco, tras, como señala en sus versiones, fallidas negociaciones con el banco de que paguen para que no se difundan estos datos.

“Hemos identificado que algunos datos de un grupo de clientes han sido expuestos por un tercero sin nuestra autorización. Ante esta situación desplegamos medidas adicionales de seguridad incluyendo un monitoreo especial, tanto de las operaciones como de la información de nuestros clientes”, informó el banco.

Asimismo, señaló que querían “darle la tranquilidad a nuestros clientes de que Interbank garantiza la seguridad de sus depósitos y todos sus productos financieros, por lo que pueden seguir utilizando nuestros servicios con total normalidad. La mayoría de nuestros canales se encuentran operando. Tan pronto terminemos la revisión exhaustiva, reestableceremos la operación en el resto de nuestros canales. Lamentamos esta situación y agradecemos la preferencia de nuestros clientes. Reiteramos que los depósitos y productos financieros de nuestros clientes están seguros”.

Así informó Interbank a sus clientes. - Crédito Captura de Interbank

Como se sabe, se tratarían de 3.7 Terabyte (TB) en datos que corresponderían a tres millones de clientes del banco y supondrían acceso a un monto total de 1.700.000.000 dólares. Para probar estos datos, el ‘hacker’ compartió asimismo una muestra de datos generales de usuarios de esta entidad (sin incluir aún accesos a cuentas y contraseñas). Pero sí señaló que tenía datos de los números de cuentas e inclusive CVV de estos usuarios.

Asimismo, Interbank ha mandado un correo a un número de clientes informándoles que dada la filtración de sus datos “hemos verificado que estos datos no comprometen la seguridad de tus productos financieros ni permiten realizar transacciones”. Se desconoce si solo se los han enviado a quienes no han sido afectados (cuyos datos no se han filtrado) o a todos sus clientes.