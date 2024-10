Cuñado de Marcelo Tinelli confirma pelea de Milett Figueroa con Mimi Alvarado y deja ver a quién prefiere

Coti Sorokin, esposo de Cande Tinelli, reveló detalles de una discusión entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado. Composición Infobae Perú

El ambiente en torno a Milett Figueroa volvió a agitarse con una reciente declaración de Coti Sorokin, cuñado de Marcelo Tinelli y esposo de Cande Tinelli, quien reveló detalles de una discusión entre la actriz peruana y Mimi Alvarado, novia de El Tirri, primo del experimentado conductor de TV.

Cuando estaba quedando atrás el enfrentamiento entre Milett y Mimi Alvarado en Cantando 2024, donde salió a flote la pelea que tuvieron en Punta del Este el verano pasado, Coti sorprendió al confesar que presenció esta discusión en la casa de Marcelo Tinelli, reavivando el tema.

La declaración del reconocido cantante argentino, a quien el público no suele ver involucrado en controversias, arrojó más leña al fuego en el conflicto entre ambas figuras.

El conflicto entre Milett y Mimi comenzó en “Cantando 2024”, cuando la novia de Marcelo Tinelli tuvo que calificar la performance de Alvarado. Al recibir un cero, la novia de El Tirri no dudó en encararla, minimizando su labor de jurado. Además, indicó que Milett le hizo la vida imposible en el verano, cuando vacacionaron en Punta del Este. También le recordó que estaba en el programa solo por ser pareja del conductor argentino.

Al ser consultado por la prensa sobre este incidente, Coti Sorokin trató de mantenerse al margen, pero sí aceptó que estuvo presente durante uno de estos enfrentamientos de Punta del Este., Tampoco pudo evitar expresar su respaldo a Mimi Alvarado, afirmando que la ‘banca a muerte’, y que observó de cerca el tenso cruce entre ambas.

“La banco a muerte, pero es porque la amo”, dijo en un principio el cantante a LAM. “Yo estuve en algunos momentos puntuales. En una de las discusiones sí estuve. Yo estuve mutis. Imagino que es parte del juego (del reality) también. No sé, no sé qué pasa por (sus cabezas), ni me quiero meter. No tomo partido porque no puedes opinar de algo que no conoces, pero recuerdo que hubo una cosita ahí”, acotó Coti, confirmando que el incidente fue significativo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían atravesando crisis tras peleas con Mimi.

Además de confesar su presencia en la acalorada discusión, Sorokin reiteró el afecto y apoyo que siente hacia Mimi Alvarado, actual pareja de Luciano “El Tirri” Giugno, primo de Marcelo Tinelli. El cantante dejó entrever que su postura siempre estará del lado de su amiga y allegada.

“La banco en todo a Mimi. La amo”, expresó, demostrando su respaldo en medio del conflicto que involucra a la peruana Milett Figueroa.

El enfrentamiento entre Milett y Mimi, ya confirmado por uno de los integrantes de la familia de Tinelli, ha puesto de nuevo a la peruana en el centro de la polémica.

¿Milett Figueroa ninguneó al cuñado de Tinelli?

Con el fin de lograr el descargo de Milett Figueroa sobre lo dicho por Coti Sorokin, un periodista de LAM le preguntó a la peruana, teniendo una inesperada respuesta.

“Hablamos con Coti Sorokin y nos contó que hubo un problema en Uruguay...”, le dijo el reportero. “¿Quién es Coti?”, preguntó Milett ante la sorpresa del periodista. “Coti Sorokin, el marido de Cande Tinelli”, le explicó. “Ah, sí. Claro que sé quién es Coti”, replicó la modelo.

El integrante de LAM continuó con la entrevista, contando qué dijo el cuñado de Marcelo Tinelli. “Él contó que había presenciado un conflicto tuyo con Mimi”, dijo el periodista, teniendo finalmente una respuesta de la modelo peruana.

“Fue un desencuentro, no diría un conflicto. Fue la primera vez que la veía. El reality ya sale y ahí lo van a poder ver. Yo me sentí incómoda con algo que dijo ella y no me gustó. No la conocía y, cuando prendieron las cámaras, fue algo que me sorprendió. Ya pasó, lo que quedó en el reality, quedó ahí”, detalló Milett.