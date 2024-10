Alberto Otárola confirma que captura de Vladimir Cerrón se frustró por filtración de datos

Alberto Otárola pide un plazo para que se ubique a Vladimir Cerrón. Foto: composición Presidencia Perú/ Andina

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló detalles sobre los planes y operativos desarrollados cuando él estaba al mando de la PCM, que se realizaron para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ya cumplió un año prófugo de la justicia.

Según narró Otárola, la PNP tenía información de la ubicación del prófugo y se iban a realizar las diligencias correspondientes para su pronta detención, sin embargo, Cerrón fue puesto en sobre aviso porque aparentemente alguien le filtró la información y logró escapar.

“Yo he visto el esfuerzo de la Policía de implementar unos operativos para la captura de esta persona. Pero, también he visto que había en algún momento cierto tipo de fuga de información. La verdad que eso se tendrá que investigar en su momento. Pero, hay un momento en que yo sabía que este señor iba a ser capturado y la noticia que me dieron las fuerzas del orden en ese momento es que había una fuga de información y se había escapado”, detalló en una entrevista en Canal N.

El operativo al que hace referencia el expremier es el que se desarrolló en el condominio de Asia, donde fue visto el vehículo de Dina Boluarte, popularmente conocido como ‘El Cofre’. Según lo que relató Otárola, este no pudo llevarse a cabo debido a una aparente ‘fuga’ de información. “Sí, está la famosa historia del sur del país. Fue un operativo que no pudo llevarse a cabo, porque hubo, aparentemente, una filtración de la información. Ahora, yo no sé si esté señor está en el Perú, porque actúa con total impunidad y no puede ser ubicado por la Policía”, mencionó.

En ese sentido, aprovechó la tribuna para exhortar a la Dirección Nacional de Inteligencia de la PNP a optimizar el uso de sus recursos económicos y enfocarse en ubicar a prófugos de la justicia, en lugar de vigilar a exmiembros del Ejecutivo.

“Teniendo además, la PNP, una dirección de inteligencia que administra más de 120 millones de soles. En lugar de estar chismoseando las actividades de los exministros, debían invertir ese dinero en capturar a los perseguidos por la justicia. Qué es lo que todos esperamos”, agregó.

Sospechas

Sin embargo, pese a que confirmó que alguien alertó a Cerrón, aclaró que puede afirmar que este blindaje haya venido por orden de la presidenta Dina Boluarte, puesto que incluso trabajaron en un gabinete cerrado para donde se planificaba una estrategia para lograr la pronta captura del prófugo. Sin embargo, sí le llamó la atención que el auto de la presidenta no tenga GPS, según información difundida en un reportaje de Cuarto Poder.

“No me consta, yo trabajé con la presidenta en un gabinete cerrado, planificando la captura de Cerrón. Pero, evidentemente, un auto de la presidenta no tiene porque no estar con GPS, porque además de eso es una condición legal para que funcione el sistema de seguros en el Estado. Pero, más allá de estas especulaciones, lo que tenemos que pedir un plazo específico para este señor responda a la justicia y evitar que este señor imponga la agenda política desde la clandestinidad”, comentó.

Como se recuerda, en los últimos días, Vladimir Cerrón brindó entrevistas a diferentes medios de comunicación desde la clandestinidad. Entre sus declaraciones más polémicas, está la que asegura que Dina Boluarte no culminará su mandato el 2026, sino que saldrá del cargo en un año.

Aconseja a Dina Boluarte

En otro punto de la entrevista, Alberto Otárola le dio un consejo a su antigua jefa, la presidenta Dina Boluarte, y le sugirió que reciba a la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar todas las dudas que surgen a raíz de ‘El Cofre’ y el presunto blindaje a Vladimir Cerrón. “La presidenta va a declarar constantemente a la Fiscalía y yo creo que podría recibir a la comisión de Fiscalización, para aclarar este y los temas que estén en el tapete”, comentó.

Además, también recordó que cuando él estaba al mando de la PCM siempre recomendó a la jefa de Estado que mantenga una relación cordial con los medios de comunicación, pues como funcionaria pública debe responder con transparencia y por encima de cualquier polémica que pueda surgir.

