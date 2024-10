Dina Boluarte pasó una noche sin seguridad oficial en condominio vinculado a Vladimir Cerrón, según abogado de su chofer

Chofer del vehículo presidencial ha señalado que Vladimir Cerrón no subió a 'el cofre' cuando este estaba como piloto. (Fuente: América)

La presidenta Dina Boluarte pasó una noche sin resguardo oficial en el condominio Mikonos del balneario de Asia, donde la Policía Nacional (PNP) buscó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El abogado de Félix Montalvo, conductor del vehículo presidencial, dijo a Cuarto Poder que el pasado 24 de febrero su patrocinado recogió a Boluarte en su residencia de Surquillo y la llevó a que votara en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima.

Posteriormente, se dirigieron al sur. “Nunca se subió Vladimir Cerrón a ese vehículo mientras él conducía; después no sabemos”, dijo el letrado Jesús Poma y agregó que al llegar al condominio, familiares de la jefa de Estado los esperaban con un vehículo, con el que se trasladaron a su destino final dentro del condominio.

También mencionó que Montalvo no estaba solo al volante. Junto a él, como copiloto, estaba la suboficial de primera Milagros Vargas, conocida como ‘la sombra’ de la presidenta. La agente, quien ha acompañado a Boluarte en viajes oficiales a China, el Vaticano y Nueva York, habría escoltado personalmente a la mandataria hasta una casa blanca de dos pisos.

“(Posteriormente), el chofer, la sombra y el vehículo seguidor se retiraron, dejando sola a la presidenta en la casa de Mikonos”, señaló el abogado. La mandataria se quedó a dormir en el lugar sin protección, según testimonio, y fue recogida al día siguiente por otra comitiva. Para el coronel Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), esta decisión implicó una violación a los protocolos de seguridad de la más alta funcionaria del país.

El exgobernador de Junín, prófugo desde hace un año, envía un cuestionario a Cuarto Poder donde califica de "mediocre" a la presidenta y afirma que su permanencia en el poder depende de la influencia estadounidense. (Cuarto Poder)

“Un segundo que se encuentre la Presidencia sin seguridad implica que pueda ser secuestrada, chantajeada, asesinada o condicionada”, señaló. El caso se complica con la existencia de un segundo ‘cofre’ utilizado por Boluarte para regresar de Mikonos. De acuerdo con el dominical, se trata del automóvil oficial Audi de placa EGK-267 conducido por Alexander Reano Silva, exagente de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y parte de la comitiva de seguridad.

Los vehículos presidenciales no cuentan con sistema de geolocalización, ya que el GPS contratado por Palacio de Gobierno no los incluye, agregó el informe. Todos los involucrados, salvo la suboficial Vargas, han sido citados a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Boluarte ha acusado a la prensa de crear “historias de terror” sobre esta presunta fuga en el vehículo de uso presidencial que, según remarcó, “son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió el prófugo”.

Negó protección

A través de un cuestionario enviado a Cuarto Poder, Cerrón negó que haya sido trasladado en el auto oficial y que reciba protección del Gobierno. “Para alguien que está en la clandestinidad, sería necio trasladarse en un carro que está a la vista tanto terrestre como satelital; no tiene sentido. Es una especulación que no resiste mayor análisis (...) No me preocupa que especulen, pero sí me preocupa el hermetismo de la señora Boluarte, quien no ha dado detalles convincentes sobre la razón de su estadía en el mencionado condominio. Esto sugiere que allí se realizó una actividad mucho más peligrosa”, señaló.

Vladimir Cerrón en una fotografía de archivo

También calificó a la mandataria como un “títere” de la derecha que representa “la traición, el oportunismo y el egocentrismo”. “Es una mezcla de soberbia y mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona. Ella sabe que es un títere de la derecha, pero mientras eso le beneficie económicamente, se sentirá cómoda en esa posición”, expresó.

De igual modo, afirmó que “Boluarte no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio del 2025″, ya que su salida estaría prevista entre abril y julio del 2024. “Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder”, concluyó.