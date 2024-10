Ethel Pozo responde a Mayra Couto por criticar su faceta actoral: “Tomé clases con Tatiana Astengo”

Mayra Couto se ríe del desempeño de Ethel Pozo en serie de Deyvis Orosco. | Willax

Ethel Pozo, conductora del programa América Hoy, ha sido blanco de críticas por su incursión en la actuación, especialmente tras su participación en la miniserie Tu nombre y el mío, dirigida por su cuñada, Michelle Alexander. En una reciente entrevista, la hija de Gisela Valcárcel decidió defenderse de los comentarios negativos, entre ellos el de Mayra Couto, asegurando que cuenta con formación actoral y experiencia en el ámbito artístico.

Ethel Pozo aclaró que, antes de ingresar a la carrera de comunicaciones, ya había recibido formación actoral. “He llevado talleres de actuación con Roberto Ángeles, he participado en películas como Tinta roja y El Destino no tiene favoritos, donde actué de extra. También estuve en Loco cielo de abril e hice teatro”, expresó Pozo.

“A veces me dicen: ‘¿Has estudiado?’ Y yo respondo: ‘Sí, he estudiado’. Creo en la educación académica como base”, acotó Pozo en entrevista con Magacín 24.7, defendiendo su compromiso con el arte dramático.

Ethel Pozo no se queda callada y responde a Mayra Couto.

Las críticas de Mayra Couto

Una de las críticas más resonantes vino de la actriz Mayra Couto, quien sugirió que le podría ofrecer clases de actuación a Ethel Pozo. Ante esto, la conductora no dudó en responderle.

“¡Bienvenida! Yo he tomado ahora clases con Tatiana Astengo, una capa de capas. Y en el elenco de la miniserie estoy con actores como Óscar Carrillo, Stephanie Orúe y Emilram Cossío, por los que yo me saco el sombrero”, dijo Ethel Pozo, destacando la importancia de aprender de grandes referentes de la actuación.

Además de las críticas de Couto, Pozo mencionó que no se deja afectar por los comentarios de figuras mediáticas como Rodrigo González ‘Peluchín’ y Magaly Medina, quienes también han expresado su opinión negativa sobre su actuación.

“Me encontré con un amigo periodista que me preguntó sobre las críticas de Peluchín y Magaly. Yo le dije: ‘Te juro que no los he visto’. No he tenido tiempo. Por supuesto que las opiniones importan, pero no he tenido tiempo de verlas”, dijo Pozo, dejando claro que su enfoque está en su trabajo y no en los comentarios negativos.

Mayra Couto se ríe del desempeño de Ethel Pozo en serie de Deyvis Orosco. | Composición/Infobae/Captura Willax y América TV

Responde a Martha Valcárcel

Recientemente, Ethel Pozo protagonizó un momento lleno de tensión en América Hoy, cuando Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, indicó que la conductora estaba en televisión gracias a su madre, Gisela Valcárcel.

“Doña Martha me adora. Ella dice que somos familia. En ese momento del programa, estaban discutiendo por qué Milett está en el Cantando, y Martha afirmó: ‘Lo mismo dicen de ti’. Si es cierto que llegué a la televisión por mi madre, ¡bendito sea! Porque si esa es la razón, habría sido algo que me dañaría más si lo hubiese hecho sola”, expresó Pozo, restando importancia a los comentarios sobre el apoyo de su madre en su carrera.

Ethel Pozo también fue consultada sobre la posibilidad de hacer una miniserie sobre la vida de su madre, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión peruana. “Por supuesto que me gustaría. Mi mamá es una persona que ha salido desde abajo, pero no hemos hablado de eso. Yo no converso con mi mamá sobre trabajo. Hablamos de cosas de mujeres, de familia, de mi abuelita, de mis hijas, como cualquier familia”, confesó Pozo, elogiando la labor y trayectoria de su madre en la televisión peruana.

La madre de Milett Figueroa no tuvo filtros y le recordó a la conductora de América Hoy la razón por la que es parte de la televisión nacional | América Televisión

Su matrimonio con Julián Alexander

En cuanto a su vida personal, Ethel Pozo comentó sobre su matrimonio con Julián Alexander, con quien lleva dos años casada. “Julián es mi compañero ideal. En algún momento de mi vida pensé que me iba a quedar sola, pero le pedí a Dios un amor, y él llegó. Lo cuido todos los días, aunque soy realista y sé que las relaciones no son perfectas. Soy totalmente realista y en general no confío en los hombres.”, reveló Pozo.

Finalmente, descartó la posibilidad de agrandar la familia debido a complicaciones pasadas. A pesar de no haber tenido un hijo en común, ambos están satisfechos con la familia que han formado, y Pozo asegura que no siente frustración por ello.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron hace dos años. (Instagram)