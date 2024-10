Mauricio Diez Canseco invitará a Brad Pitt a conocer Cusco: “Lo esperaremos con los brazos abiertos”

Mauricio Diez Canseco quiere ser anfitrión de Brad Pitt cuando conozca Cusco.

El conductor de TV y empresario Mauricio Diez Canseco ha decidido cumplir uno de sus grandes sueños: conocer al famoso actor estadounidense Brad Pitt. Conocido en Perú como ‘Brad Pizza’, apodo que surge en referencia a su admiración por la estrella de Hollywood y su exitosa cadena de restaurantes Rústica, la mediática figura ha revelado que planea invitar formalmente a la super estrella a visitar el país, en particular el Valle Sagrado de Cusco, donde recientemente ha inaugurado un sofisticado resort.

El empresario ha expresado su deseo de ser el anfitrión de Brad Pitt cuando visite Perú, mostrando las maravillas del Valle Sagrado. “Le he dicho a mi equipo que enviaré una invitación formal al señor Brad Pitt para que venga a Cusco. Acá lo esperaremos con los brazos abiertos”, mencionó Diez Canseco con entusiasmo.

Para él, señala, recibir a una estrella de la talla de Pitt no es solo un honor, sino también una oportunidad para promover el turismo en una de las zonas más encantadoras del país.

El 31 de octubre, Mauricio Diez Canseco inaugurará un resort de lujo en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba, Cusco. Este proyecto, que forma parte de su cadena Rústica, está diseñado para cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad y el conductor espera que se convierta en un destino preferido por turistas y celebridades, tanto nacionales como internacionales.

La apertura contará con un desfile de trajes típicos y un evento especial que atraerá la atención de invitados de lujo y personalidades del mundo del entretenimiento.

Brad Pitt sabe de la existencia de Mauricio Diez Canseco

La idea de invitar a Brad Pitt a Cusco no es del todo nueva. En 2019, el actor estadounidense se enteró de la existencia de Mauricio Diez Canseco, lo que despertó su curiosidad. En una conversación con la actriz peruana Jely Reátegui y Eduardo ‘Chino’ Pinto, el actor de Hollywood escuchó el apodo y no dudó en bromear sobre su interés de conocerlos y las pizzas que vende.

“No sé si estoy seguro de querer conocer a este personaje”, dijo entre risas, preguntando sobre las pizzas que hace. “Bueno, ahí tengo un problema, porque quiero una buena pizza”, fueron las palabras de Brad Pitt, quien tomó con gracia la consulta y respondió de forma amable.

“Te juro que cuando me contaron, casi me caigo de espaldas, sentí una enorme emoción y de ahí me quedé con la idea que tenía que conocerlo, en Estados Unidos o acá”, dijo a Expreso. “Imagínate el honor que ‘Brad Pizza’ esté con el mismísimo Brad Pitt, soñar no cuesta nada”, remarcó.

Brad Pitt es consultado por Brad Pizza. El actor bromeó con los conductores sobre el tema.

Mauricio Diez Canseco emocionado con la llegada de su séptimo hijo

En mes de septiembre, Mauricio Diez Canseco anunció que será padre por séptima vez. Después de meses de espera, el empresario contó que Dailyn Curbelo está embarazada. Muy emocionado, el conductor de TV compartió detalles de este momento especial, el cual se cumplió gracias a la fecundación in vitro.

Ante la prensa, el empresario confirmó que Curbelo está en su primer trimestre de embarazo. “Está confirmado que Dailyn está embarazada. Tiene ya un mes”, anunció el empresario en ese entonces.

Pese a esta situación, Mauricio Diez Canseco dejó en claro que no habrá boda con la cubana. Incluso, señaló que cada uno vive en su casa, descartando una pronta convivencia por el hijo que viene en camino.

“Ella vive en su casa y yo en la mía. Es un poco raro y nadie lo entiende, yo tampoco lo entiendo”, dijo fiel a su estilo. Además, indicó que la rubia, de 36 años, no tiene pensado dejar de trabajar y que solo tomó un breve descanso mientras logra su mejoría.

Mauricio Diez Canseco confirmó que será padre por séptima vez. Composición Infobae Perú