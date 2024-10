“Chibolín era un operador de justicia”: Iván Siucho contó que primer acercamiento a Andrés Hurtado fue por caso Odebrecht

Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Iván Siucho dio nuevos detalles de su vínculo con Andrés Hurtado, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En entrevista con el programa Beto a Saber, reveló cuál fue el motivo por el que se acercó al ex presentador de televisión.

Relató que fue a pedido de su primo Javier Miu Lei, quien vio al también conocido como ‘Chibolín’ en el matrimonio de Edison Flores y Ana Siucho, y en ese entonces buscaba ayudar a su tío. “Javier nos contacta porque yo creo que él se entera de que Hurtado era un operador judicial. Aunque ya tenía un proceso de lavado de activos, buscaba interceder por su tío, Javier Lei Siucho, involucrado en el caso Club de la Construcción, quien tenía una orden de arresto por el caso de Odebrecht”, mencionó.

Al tomar conocimiento del caso, el ex conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ les indicó que no tenía competencia para influir en ese caso, pero sí en cualquier tema de lavado de activos. Según relató el empresario, Hurtado se autodenominó como “el operador judicial de la madre de todo lavado de activos del Perú”. Al decirlo esto a Javier, es que él piensa en su caso y pide que la contacten, sostuvo.

“Cuando a Javier Miu Lei le incautan estos 40 kilos de oro y lo atribuyen a Los Topos del Frío, le abren un cado por lavado de activos entonces buscan la conexión. No sé si lo ayudó, pero creo que es más que fijo. Si le han devuelto la carga de oro se lo deben haber archivado también”, agregó.

Iván Siucho cuenta por qué contactó a Andrés Hurtado. | Beto a Saber

En ese sentido, contó que la suspendida fiscal abría procesos a pedido del conductor de televisión. Entre ellos, los casos en su contra y la carpeta de lavado de activos a la minera Paltarumi, propiedad de Jimmy Pflucker, competencia directa de su primo. Contó que cuando mantenía una buena relación con su primo Javier Miu Lei, le pidió que lo acompañara a una reunión con Hurtado en el hotel Pardo, donde le entregó un conjunto de documentos contra la compañía.

“El ‘chifa’, que es Javier Miu Lei, ya tenía conexión directa con Andrés hurtado. Entonces un día me dice ‘acompáñame’. Saca un legajo de documentos y los pone sobre la mesa y ya yo saqué mis conclusiones de que mi primo le había dado esa indicación a Chibolín de que le abra un proceso de lavado de activos a Paltarumi”, mencionó.

Agregó que cuando le dieron la resolución completa a su primo, Andrés Hurtado le dijo “misión cumplida, mi madre hizo su trabajo” y, cuando se encontraban solos, le preguntó qué es lo que había hecho. “Ya tu sabes primo, a la competencia hay que bajárnosla”, le respondió e indicó que, si bien se dice que la denuncia estuvo en el 2019, no la abrieron hasta el 2021, cuando su familiar intercedió.

De acuerdo a Iván Siucho, el proceso por lavado de activos fue ordenado a través de Chibolín. | Beto a Saber

Sobre los procesos en su contra, sostuvo que se aperturaron al pelearse con su primo. “Yo en un momento comencé a acopiar mineral para la planta de Javier, Lomas Doradas, pero no me salía a cuenta. Logré acopiar directamente el mineral. Se ganaba menos, pero era más directo, entonces yo le dije ‘gracias por todo, pero yo me voy a abrir. Es más, me voy a acopiar a Juliaca’ y creo que eso no le gustó y desde ahí me hizo el lavado de activos”, sostuvo.

Acotó que dicha carpeta también se habría abierto como represalia, al no darle los 100 mil dólares que Andrés Hurtado le pedía para paralizar el caso en su contra. Contó que antes de ser notificado, Chibolín le mencionó que ‘se estaba cocinando’ esa denuncia y le pidió el monto que no pudo pagar.