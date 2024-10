“Misión cumplida”: Elizabeth Peralta abría procesos por encargo de Andrés Hurtado, según Iván Siucho

De acuerdo a Iván Siucho, el proceso por lavado de activos fue ordenado a través de Chibolín. | Beto a Saber

Las acusaciones contra Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta continúan. Desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Iván Siucho, cuñado de Edison Flores, rompió su silencio y brindó una entrevista en la que aseguró que el exconductor de televisión y la suspendida fiscal se encargaban de abrir procesos, ya sea a pedido o como represalia.

En diálogo con Beto a Saber, el empresario que ya se encuentra fuera del país mencionó que las fotos que se difundieron se tomaron antes de que él y su familia afrontaran procesos. Contó que cuando él y su primo Javier Miu Lei tenían una buena relación, le pidió que lo acompañara a una reunión con ‘Chibolín’ en el hotel Pardo, donde se hospedaba, y le entregó un legajo de documentos contra la empresa Paltarumi, de propiedad de Jimmy Pflucker, la cual era su competencia comercial directa.

“El ‘chifa’, que es Javier Miu Lei, ya tenía conexión directa con Andrés hurtado. Entonces un día me dice ‘acompáñame’. Saca un legajo de documentos y los pone sobre la mesa y ya yo saqué mis conclusiones de que mi primo le había dado esa indicación a Chibolín de que le abra un proceso de lavado de activos a Paltarumi”, mencionó.

Agregó que cuando le dieron la resolución completa a su primo, Andrés Hurtado le dijo “misión cumplida, mi madre hizo su trabajo” y, cuando se encontraban solos, le preguntó qué es lo que había hecho. “Ya tu sabes primo, a la competencia hay que bajárnosla”, le respondió e indicó que, si bien se dice que la denuncia estuvo en el 2019, no la abrieron hasta el 2021, cuando su familiar intercedió.

Iván Siucho dio detalles de la enemistad con su familia y reiteró que Andrés Hurtado intermedió para que Elizabeth Peralta abra procesos. | Beto a Saber

Detalló que los procesos en su contra se aperturaron luego de la enemistad con Miu Lei, por lo que asegura que se habría ejecutado el mismo modus operandi contra él. “Yo en un momento comencé a acopiar mineral para la planta de Javier, Lomas Doradas, pero no me salía a cuenta. Logré acopiar directamente el mineral. Se ganaba menos, pero era más directo, entonces yo le dije ‘gracias por todo, pero yo me voy a abrir. Es más, me voy a acopiar a Juliaca’ y creo que eso no le gustó y desde ahí me hizo el lavado de activos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que dicha carpeta también se habría abierto como represalia, al no darle los 100 mil dólares que Andrés Hurtado le pedía para paralizar el caso en su contra. Contó que antes de ser notificado, Chibolín le mencionó que se estaba cocinando esa denuncia y le pidió el monto que no pudo pagar.

“Yo ahí no sabía por dónde iba el tema. Pasó un mes y a insistencia de Andrés me dice que tengo que dar lo que sea y yo le digo que la única forma de sacar algo es bancarizándolo con mi empresa y eso sale en el chat, donde y le pido su cuenta a partir de esa extorsión y se los deposito a su empresa AH entertainment company. Eso fue al mes siguiente de la videollamada”, explicó e indicó que el entonces presentador de televisión se autodenominó operador de Elizabeth Peralta.

Nuevas acusaciones contra Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

De acuerdo al cuñado del seleccionado, el monto dado no fue suficiente y el caso se abrió, pero no quedó ahí. “Como Andrés Hurtado tenía muchos tentáculos y uno de ellos era la Policía, también me abrieron un proceso por organización criminal”.

“Como no me habían encontrado nada en el lavado de activos, mi primo Javier Miu se hace de testigo y me denuncia a mí y a mis hermanos como organización criminal y pone a Roberto y Edison Flores como supuestos financistas y eso quedó como pruebas, pero hasta el momento no hay nada sobre el caso”, sentenció.