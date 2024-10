Josetty Hurtado habría ofrecido miles de dólares para ser portada de conocida revista: “Declinamos y tiempo después apareció en Magaly TV”

Josetty Hurtado tomaría acciones legales contra quienes hablan de sus lujos.

En el mundo de la moda y el espectáculo, las historias de éxito a menudo están rodeadas de glamour, pero a veces también de misterio. Esta parece ser la trama de un reciente episodio en el que se ha visto envuelta Josetty Hurtado, hija del investigado Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Así lo reveló la revista Cosas en un reciente artículo publicado este domingo 6 de octubre, que generó una ola de comentarios, por lo que poco después fue retirado de su página web.

Según relataba el artículo —el mismo que fue mostrado por el comunicador Ric La Torre en su cuenta de X.com—, la influencer le hizo una ambiciosa propuesta a los encargados de la revista que suele tocar temas de vida social. Lo que se desprende de la información es que la heredera del hoy preso ‘Chibolín’ era hacerse un nombre en el lifestyle nacional e internacional.

Todo comenzó con una llamada telefónica de Jessica Newton, directora del concurso de belleza Miss Perú, quien se encargó de poner en contacto a la revista Cosas con Josetty, describiéndola como “la hija de un amigo suyo”. Desde el primer momento, la propuesta de Hurtado fue clara: una producción internacional que incluiría sesiones fotográficas en su lujosa casa de Los Ángeles y la posibilidad de acompañarla en un viaje a las capitales de la moda durante el Fashion Week de septiembre.

Con menos de 1 millón de seguidores en Instagram, las hijas de 'Chibolín' han logrado generar grandes ingresos.

La oferta era tentadora, reconoce la publicación. “Costearía una suma que ascendía a decenas de miles de dólares”, reza la nota, y agregan que incluían un completo equipo de producción para registrar su estilo de vida. Sin embargo, las exigencias de Josetty también fueron notables. No solo quería ser el rostro de la portada, sino que exigía que su hermana, Génnesis Hurtado, formara parte de las páginas interiores. Además, insistió en ser descrita como “actriz”, solicitando que se destacara su arduo trabajo: “Es importante para mí que se mencione que yo sola hago todo, yo soy mi estilista, me maquillo, filmo y edito”, escribió en las comunicaciones con la mencionada revista.

A pesar de sus ambiciones, la revista Cosas encontró inconsistencias en su relato. Según el artículo, “Josetty no conseguía explicar a qué se dedicaba, más allá de tomarse fotos a sí misma”. Aunque se autodenominaba influencer, no pudo aclarar con qué marcas trabajaba. La ropa que mostraba en sus redes sociales no formaba parte de ninguna colaboración comercial, lo que generó dudas sobre su verdadera influencia en el mundo de la moda.

Se comparaba con las hermanas Kardashian

Josetty Hurtado, en su afán de compararse con las hermanas Kardashian, celebrities de talla internacional, afirmó que su residencia estaba en el mismo vecindario que ellas, lo que le otorgaba cierto estatus. Sin embargo, esta situación generó desconfianza en la revista, que decidió declinar la oferta. “Algo no estaba bien”, reconocieron.

Josetty Hurtado enfurece con empresaria que la insulta y acosa en Instagram. (Instagram)

No obstante, detallan que la historia de Josetty no terminó ahí. A pesar de las controversias y del arresto de su padre, Andrés Hurtado, resaltan que la joven ha continuado mostrando su estilo de vida lujoso en redes sociales. Precisan que poco después, en el programa Magaly TV La Firme, se hizo un reportaje similar a lo que pedía Hurtado, mostrando su excéntrica vida de lujos.

Finalmente, Cosas explica que intentó contactarse con Josetty Hurtado con el fin de obtener su declaración antes del cierre del artículo, pero no hubo respuesta.

Se pronuncia

A propósito de todos los comentarios que se vienen propagando en redes sociales de presuntos casos de corrupción relacionadoa a Andrés Hurtado, Josetty decidió tomar acciones. En sus historias de Instagram, aclaró que se venía divulgando información incorrecta sobre ella, como un lugar de residencia equivocado.

Josetty Hurtado y su vida de lujos en Estados Unidos. (YouTube/Instagram)

“Yo no vivo en Rodeo Drive, solo hay tiendas allí, y las casas no cuestan medio millón; comienzan en alrededor de 5 millones”, comentó al principio. Luego, dejó claro que tampoco es residente de Miami y que las imágenes compartidas en redes sociales eran erróneas. “No vivo en Miami. Renté hace 12 años, y esas fotos son de apartamentos en Los Ángeles”, añadió.

Por último, lanzó una advertencia a quienes continúan indagando en su vida personal y difundiendo información falsa. En su mensaje, enfatizó que podría considerar acciones legales, ya que está recopilando todos estos datos para desmentirlos. “Estoy tomando nota de todas las mentiras”, concluyó en sus publicaciones.