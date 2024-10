Tatiana Calmell impresiona con respuesta a pregunta al estilo Miss Universo en Telemundo

La respuesta de Tatiana Calmell en Telemundo que demostró su preparación para el Miss Universo. | Telemundo

Tatiana Calmell, la representante peruana en el certamen Miss Universo 2024, dejó una marca impresionante durante su gira por medios mexicanos, especialmente en su reciente aparición en Telemundo. Con la gran final programada para el próximo 16 de noviembre en México, la Miss Perú se ha estado preparando intensamente y visitando varios espacios en dicho país para compartir su visión y fortalecer su candidatura.

Durante su participación en el programa ‘En casa con Telemundo’, la joven fue desafiada por el conductor, quien le hizo una pregunta en vivo, simulando el ambiente del evento internacional.

La consulta que se le planteó fue: “¿De qué manera pueden los jóvenes usar su voz para promover una educación inclusiva y transformar el futuro de la sociedad?” Sin perder la compostura, la modelo demostró su elocuencia y confianza al responder, destacando la importancia de las redes sociales como una herramienta poderosa para el cambio social.

Tatiana Calmell en programa de Telemundo. | Captura de TV

“Hoy en día tenemos las redes sociales como una herramienta muy grande para todos. Todos estamos al alcance de eso. Creo que nosotros como jóvenes somos el futuro de esta sociedad, así que creo que es el mayor impulso para generar un cambio en conjunto”, afirmó con convicción.

Tatiana Calmell recibe el apoyo de fans

Su respuesta no solo fue aplaudida por el conductor, sino que también resonó en las redes sociales, donde los seguidores y los usuarios de internet le mostraron su apoyo incondicional. La reacción positiva hacia su intervención ha sido notable, con comentarios que alaban su desempeño y destacan su potencial para ganar el certamen.

“Mi Tati lo hiciste bien, pero pudiste hacerlo mejor; día a día debemos trabajar en alcanzar la excelencia”, comentó un usuario, mientras que otros expresaron su confianza en que Calmell puede traer la corona de regreso a Perú.

La respuesta de Tatiana Calmell en Telemundo que demostró su preparación para el Miss Universo. | Composición/Infobae/Captura Telemundo

La modelo se ha posicionado como una de las favoritas entre los expertos en concursos de belleza, y su presencia en los medios ha fortalecido aún más su imagen. Con su combinación de carisma, inteligencia y determinación, no cabe duda de que está lista para dejar una huella significativa en el Miss Universo 2024.

Tatiana Calmell se sincera sobre candidatura

En 2020, mientras Cristóbal de Col disfrutaba de un viaje de surf, la participación de Janick Maceta en el Miss Universo capturó su atención, así como la de Tatiana Calmell. Este evento fue fundamental para que ella, quien recientemente fue coronada como Miss Perú 2024, decidiera participar en el certamen de belleza.

En una entrevista en el programa ‘Estás en Todas’, la modelo reveló que su novio tuvo un papel crucial en su decisión. Aunque había considerado la idea de competir, el miedo la había frenado. Sin embargo, la destacada actuación de la expareja de Andrés Wiesse, quien llegó al Top 3 en el certamen, fue un momento decisivo.

Tatiana Calmell se perfila como la favorita para ganar el ‘Miss Universo 2024′, según varios missólogos. Facebook.

Cristóbal le dijo: “Si ella ha podido, tú también puedes”, motivándola a seguir adelante. El campeón mundial junior de la ISA en 2011 ha sido una fuente constante de inspiración para Tatiana. Su resiliencia y constancia son atributos que la han impulsado a perseguir sus sueños en el mundo de los certámenes de belleza.

“(El Miss Perú) era algo que yo tenía pensado, pero no tenía decidido porque me daba mucho temor. Pasó el tiempo, era 2020 y teníamos la participación de Janick, que quedó Top 5, quedando en el Top 3 y él (Cristóbal) estaba en un viaje de surf con amigos, me llama y me dice ‘reina, ¿has visto que hay una peruana que está avanzando en el Miss Universo?’ y me dijo ‘reina, si ella ha podido, tú también puedes. ¿Por qué no lo intentas?’ Dije, uhm interesante”, recordó la joven.

Novio de Tatiana Calmell es criticado y acusado de faltarle el respeto a la corona de Miss Perú 2024.