Jefferson Farfán explica por qué le depositó 15 mil soles a Xiomy Kanashiro: “Le presté, siempre ha trabajado”

Jefferson Farfán explica por qué le depositó 15 mil soles a Xiomy Kanashiro | América Hoy

El exfutbolista Jefferson Farfán rompió su silencio en una entrevista exclusiva con el programa ‘América Hoy’, tras la revelación realizada por Darinka Ramírez en el programa de Magaly Medina. En dicha conversación, el exfutbolista aclaró el motivo detrás de la transferencia de 15 mil soles que le hizo a Xiomy Kanashiro, su actual pareja sentimental.

La noticia surgió cuando Darinka Ramírez, durante su aparición en ‘Magaly TV La Firme’, contó que descubrió la transferencia de dinero mientras revisaba el celular de Jefferson Farfán, lo cual despertó la indignación en ella. Este monto era considerablemente mayor a la pensión alimenticia que él pagaba por su hija. Según la influencer, el ‘10 de la calle’ solo había enviado 3,500 soles mensuales para cubrir los gastos básicos de su hija.

Al ser consultado por la noticia, Farfán respondió sin rodeos: “Yo no le regalé ese monto, yo le presté ese dinero a Xiomy. Y por último, si a mí se me da la gana de regalarle ese dinero a quien yo quiera, ya sea un millón de dólares, yo lo hago. Yo trabajo y me saco la mugre”. Con estas palabras, el exjugador de Alianza Lima dejó en claro que la transferencia de dinero no tenía fines de regalo, sino que respondía a un acuerdo personal y financiero con su pareja.

Jefferson Farfán se defendió luego que Darinka Ramírez apareciera en el programa de Magaly Medina.

Farfán también aprovechó la oportunidad para defender a Xiomy Kanashiro, destacando que la bailarina ha trabajado arduamente desde su juventud. “Simplemente le presté a Xiomy el dinero. Ella siempre, desde que yo la conozco, ha trabajado. Ha sido una chica que ha salido de abajo, y siempre lo ha hecho”, agregó con firmeza.

En cuanto al tema de los 18 mil soles que le regaló a Darinka Ramírez, Jefferson Farfán explicó que, a pesar de haberle entregado este dinero como un obsequio por ser “una buena madre”, no tenía intención de que lo devolviera. Lo que realmente deseaba era que la madre de su última hija afirmara en el chat que la suma había sido un regalo, como una especie de prueba ante la denuncia por violencia psicólogica presentada por la influencer.

Jefferson Farfán sacó cara por Xiomy Kanashiro, su actual pareja.

Negó infidelidad a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán negó rotundamente las afirmaciones de Darinka Ramírez sobre una relación íntima que supuestamente continuó hasta finales de diciembre de 2024, a pesar de que él ya estaba en salidas con su actual pareja, Xiomy Kanashiro. En una entrevista telefónica con el programa ‘América Hoy’, aclaró que su relación con Ramírez siempre fue exclusivamente de co-parentalidad, enfocada en la crianza de su hija, y nunca tuvo un vínculo amoroso.

Jefferson Farfán respondió a Darinka Ramírez en América Hoy | Captura América TV

El exfutbolista explicó que su último encuentro íntimo con Darinka Ramírez ocurrió en agosto de 2024, desmintiendo las acusaciones de que continuaron teniendo relaciones en noviembre y diciembre. Además, expresó su sorpresa y molestia por las declaraciones de la madre de su última hija, asegurando que no tenía sentido que ella afirmara que había estado durmiendo en su casa esos meses.

Jefferson Farfán también reveló que cortó toda comunicación directa con Darinka en febrero de 2024, bloqueándola en WhatsApp y delegando a su prima como intermediaria. Aclaró que sus visitas al departamento de Ramírez eran exclusivamente para pasar tiempo con su hija, y que siempre iba acompañado de sus sobrinos, quienes solían jugar con su pequeña.

El exjugador de Alianza Lima finalizó resaltando el apoyo de Xiomy Kanashiro durante un período difícil en su vida, relacionado con una situación legal, y dejó en claro que su vínculo con Darinka Ramírez se limitaba a la paternidad compartida.

Jefferson Farfán aclara sus encuentros íntimos con Darinka Ramírez | América Hoy