‘Papita Jr.’ critica la serie de Deyvis Orosco, ‘Tu nombre y el mío’ “Es lamentable que inventes la historia”. Panamericana TV.

Martín Hinostroza, conocido como ‘Papita Junior’ e hijo de uno de los fundadores del Grupo Néctar, ha reaparecido en la escena mediática de la farándula peruana para criticar duramente a la serie ‘Tu nombre y el mío’, que narra la vida del popular cantante Deyvis Orosco, hijo de Johnny Orosco.

En declaraciones para el programa de ‘Todo se Filtra’, Papita Junior desmintió varios aspectos de la serie y compartió detalles poco conocidos de su relación con Deyvis y la productora de la serie.

“La serie no refleja la realidad”

Martín Hinostroza aseguró que la representación de los hechos en la serie dista mucho de la realidad y expresó que muchas personas, ajenas a la verdadera historia del Grupo Néctar, podrían creer que lo que se narra es la verdad absoluta.

“Me pareció bien gracioso porque varios amigos me comentaron, me decían ‘ahora eres el malo’. Muchas personas que son ajenas al Grupo Néctar, a la historia, lo ven como si fuera una verdad absoluta lo que se está contando en esta serie”, comentó con un tono irónico.

Papita Junior, quien formó parte de la historia del grupo de cumbia, aclaró que en la serie se muestra una imagen distorsionada de los hechos y de su propia figura, por lo que consideró injusto que se difunda una versión que no se ajusta a la realidad.

“Es lamentable que tengas que inventarte una historia para que la gente te aclame, cuando la realidad no es esa”, agregó.

Michelle Alexander lo ayudó en su disputa legal contra Deyvis Orosco

Una de las revelaciones más sorprendentes de Martín Hinostroza fue cuando recordó que la misma productora que ahora está detrás de la serie sobre Deyvis Orosco, en el pasado lo ayudó en una disputa legal contra el cantante.

“Yo me entrevisté con Michelle y ella se quedó asombrada. Le dije que yo quería salir a decir mi verdad, pero no conocía mucho del tema legal. Ella me ayudó con el abogado Tudela para enfrentar a Deyvis”, relató.

Hinostroza destacó la contradicción que supone que la misma persona que lo asistió legalmente ahora esté detrás de una producción que, según él, pinta una imagen “beatificada” de Deyvis Orosco. “Increíble que Michelle, que en ese tiempo me ayudó, ahora esté haciendo una serie beatificando al hijo de Johnny”, expresó con desconcierto.

¿Deyvis Orosco pagó por su propia serie?

Uno de los comentarios más polémicos de ‘Papita Junior’ fue su insinuación de que Deyvis Orosco habría financiado la producción de la serie para mejorar su imagen pública.

“Pienso yo que el hijo de Johnny ha debido de pagar mucho para que se pueda producir la serie”, dijo. Además, recordó que, según su versión, en el pasado Deyvis habría pagado a cómicos ambulantes para que dejaran de llamarlo “Gayvis Orosco”, un apodo despectivo que había circulado en ese entonces.

Papita Junior asegura que sí se despidió de su padre

Otro de los momentos emotivos de la entrevista fue cuando Martín Hinostroza desmintió una escena de la serie ‘Tu nombre y el mío’, en el cual muestran que Pancho (Papita Junior) no se despidió de su padre antes de su viaje a Argentina donde falleció junto a todo el Grupo Néctar en un accidente de tránsito.

“Hay una parte donde dice que yo no me quise despedir. Yo me despedí de mi papá, le di un beso en la mejilla y me dijo ‘voy a venir el martes’. Hasta ahorita lo estoy esperando”, recordó con nostalgia.

Este desmentido dejó en claro la profunda conexión emocional que Martín aún mantiene con la memoria de su padre y cómo se siente afectado por la versión distorsionada que se muestra en la serie.

