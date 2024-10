Gigi Mitre arremete contra Martha Valcárcel y afirma: “Pagábamos para que Milett siga en Argentina”

La conductora de ‘Amor y Fuego’ no se quedó callada y aclaró a la madre de la modelo sobre los inicios de su carrera en el país gaucho | Willax

Gigi Mitre recibió en ‘Amor y Fuego’ a Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien en losúltimos días ha salido a responder a los críticos de su hija. Y es que desde que la modelo se presentó como jurado del programa ‘Cantando 2024′ y esto ha generado una ola de comentarios en su contra.

Ante ello, Martha Valcárcel ha sacado cara por la exchica reality, mencionando qué sola se ha ganado un lugar en este espacio. Sin embargo, en medio de la conversación recordaron las primeras declaraciones que se daban sobre Figueroa y su ingreso al programa de TV ‘Bailando 2023′, antes de ser novia de Marcelo Tinelli.

En ese momento, Doña Martita le recordó a Gigi Mitre que fue ella quien mencionó que Willax ayudó a que Milett pudiera mantenerse en Argentina, por lo que prefirió negarlo completamente. “No le dieron pasaje, ni estadía, ni vino ‘Papelito’ (Cáceres) a mendigar. Acá se hizo un convenio, como se hace, comercial como empresa”, expresó.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González fue clara y afirmó que no tenía nada de malo haber sido parte del ascenso y carrera de Milett en Argentina. “No tiene nada de malo que le hayamos dado facilidades para que esté en Argentina”, expresó Gigi.

Estas palabras desataron la molestia e incomodidad de Martha Valcárcel, quien no dudó en ponerle un alto a Mitre y pedirle que mida sus palabras. “No le han dado ninguna facilidad, corrige tu vocabulario, tienes que corregirlo”, mencionó efusiva.

Ante ello, Gigi defendió su postura y confirmó que su programa hizo pagos mensuales mientras Milett Figueroa era figura del Bailando 2023. “Hemos pagado mensualmente para eso y no tiene nada de malo”, expresó la conductora.

Incluso, relató que fue el popular ‘Peluchín’ quien tuvo que aceptar este trato y ella siempre estuvo enterada de la situación. “Rodrigo, como director, tuvo que dar el ok. Pero usted insiste en que es una mentira”, continuó explicando.

Martha Valcárcel molesta con Gigi Mitre

Martha Valcárcel, evidentemente exaltada, mencionó que lo que habían generado era un acuerdo entre canales, desligando algún tipo de beneficio hacia su hija. “Acá se hizo el acuerdo para que tengan el derecho de transmitir el programa”, expresó.

Gigi Mitre no se quedó callada y continuaba defendiendo su postura, alegando que sus palabras o su versión no minimizaba el trabajo de Milett en el extranjero, pero destacando que lo que dijo antes no fue falso.

“Se pagaba mensualmente para que ella pueda mantenerse allá y que tiene de malo. El programa ayudó para ella se mantenga allá. Con Rodrigo se tomó la decisión, para qué voy a hablar, algo que es mentira”, expresó, pese a Valcárcel se negaba a aceptarlo.

En vista de que no iban a llegar a un acuerdo al respecto, Gigi Mitre decidió no insistir, asegurando que Martha no haría caso a sus palabras, pese a que tenía razón y no encontraba nada ofensivo en ellas. Sin embargo, el momento se evidenció bastante tenso.