Yiddá Eslava, entre lágrimas, revela abuso emocional de Julián Zucchi: “Había una manipulación”

Yiddá Eslava, actriz peruana y expareja de Julián Zucchi, se abrió emocionalmente sobre su pasado en una reciente entrevista con Magaly Medina, donde relató episodios de maltrato emocional que experimentó durante su relación con el actor argentino.

Entre lágrimas, la intérprete de ‘Sí, mi amor’ mencionó que a sus 41 años finalmente ha encontrado un amor sin toxicidad, algo que nunca había experimentado antes. “Había una manipulación emocional”, afirmó la actriz.

En esa línea, explicó cómo el padre de sus hijos la llamaba “loca”, lo que la llevó a enfrentar fuertes episodios de ansiedad y aumentar considerablemente de peso.

La terrible experiencia que vivió Yiddá Eslava

Yiddá Eslava explicó que el abuso no solo se limitaba a las palabras, sino también a un tipo de manipulación sentimental. Según ella, Zucchi solía expresarle frases como “yo estoy solo” o “me quedé aquí por ti”, que la hacían sentir culpable.

Todo cambió cuando descubrió que era autista, lo que la ayudó a comprender que no era “loca” ni “intransigente”. “A partir de esa fecha recuerdo claramente que ya no permitía que me dijeran loca”, comentó.

“Había una manipulación, me refiero a más sentimental como ‘yo estoy solo’ o ‘me quedé aquí por ti’... Yo sufrí mucha ansiedad, subí 20 kilos. Cuando descubro que era autista ya las cosas cambiaron porque yo dije ‘espérate, yo no soy la loca’, ‘no soy la intransigente’, ‘no soy la estricta’. No me dejaba terminar de hablar”, contó la joven.

Fuertes episodios luego de su separación con Zucchi

Sobre la separación del padre de sus hijos, Yiddá Eslava compartió cómo la situación empeoró después de anunciar su ruptura y enamorarse nuevamente. Según ella, tenía la esperanza de que la ruptura no afectara el vínculo que ambos mantenían como padres, pero todo cambió drásticamente cuando conoció a otra persona.

“Pensé que podíamos tener una separación tranquila, seguir siendo padres y que el cariño continuara, pero cambia rotundamente cuando me enamoré”, explicó, dejando claro que nunca consideró retomar su relación con el artista extranjero debido a la pérdida de confianza y el engaño. “Odio que me mientan y se rompió la confianza”, subrayó.

Actualmente, ella está en una nueva relación con Ángel Fernández, de quien se muestra muy enamorada y asegura que, por primera vez, ha conocido lo que es el respeto real en una pareja. “Es superrespetuoso”, expresó la intérprete, señalando que le resulta “humillante” reconocer que recién a los 41 años ha descubierto lo que significa tener una relación basada en el respeto mutuo.

Finalmente, Yiddá también reveló que se sintió profundamente enojada tras el ‘ampay’ que mostraba a Julián Zucchi junto a Priscila Mateo entrando y saliendo del departamento del actor. Esto se debió a que ambos habían acordado no presentarles nuevas parejas a sus hijos.

Yiddá Eslava marca distancia con Julián Zucchi

Yiddá Eslava reveló que su relación con Julián Zucchi ahora se limita a lo esencial para el bienestar de sus hijos, asegurando que su comunicación se realiza principalmente a través de abogados.

Durante una aparición en el programa ‘Esto es Guerra’, la actriz explicó que no mantienen una relación cercana y enfatizó que no se sentaría a compartir un café con él.

“Tampoco voy a decir que nos sentamos a tomar un café, que eso no es verdad. Me crean o no, no me siento a tomar un café con él, pero si tratamos de, a través de los abogados, llegar a un consenso y que vamos avanzando. Está buenísimo”, mencionó.

Aunque la separación inicialmente se anunció de forma amistosa, la situación se complicó tras surgir rumores de infidelidad por parte de Zucchi, lo que llevó al actor a alejarse de las redes sociales para evitar el escrutinio público. Desde entonces, la distancia entre ambos se ha vuelto evidente.

