Sobrina de Jefferson Farfán se pronuncia por polémico mensaje: asegura desconocer la denuncia contra ‘Cri Cri’

Sobrina de Jefferson Farfán pide disculpas por polémico mensaje: asegura desconocer la denuncia contra ‘Cri Cri'. (Captura: Magaly TV La Firme)

La sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, ha emitido una disculpa pública luego de que su comentario en redes sociales generara gran controversia, en medio de la grave acusación contra su primo, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, quien enfrenta cargos por violación sexual.

En sus declaraciones, la joven mencionó que, al vivir en otro país y estar dedicada a ser madre a tiempo completo, no estaba al tanto de lo que ocurría en el Perú ni de la situación dentro de su propia familia. Afirmó que su comentario, que fue criticado por muchos, no estaba dirigido a nadie en particular, y aseguró que no tenía intención de causar daño.

“Siendo consciente de primera mano de lo que es la violencia de género hacia la mujer en todas sus manifestaciones, nunca en mi vida podría burlarme o hacer un comentario desatinado hacia una situación tan delicada. Yo no vivo en mi país hace varios años, soy madre de familia y las madres a tiempo completo como yo entenderán que el tiempo libre que uno tiene es bastante limitado”, se lee en su comunicado.

“Con esto quiero decir que yo no estaba enterado del lamentable suceso ocurrido en Lima. Era una noticia muy reciente y, como mencioné anteriormente, pongo siempre toda la atención en mi hijo; es por ello que muchas veces estoy alejada de las redes sociales y todo lo que ello conlleva”, agrega.

“No vivo en el Perú desde hace varios años, y no sabía lo que estaba ocurriendo. Lamento profundamente que mis palabras hayan sido malinterpretadas. Nunca fue mi intención ofender a nadie,” comentó en un intento por calmar las críticas recibidas.

Magaly Medina no cree en Valeria Roggero

Por último, Magaly Medina se refirió a la disculpa de la sobrina de Jefferson Farfán, quien publicó un polémico mensaje en redes sociales en medio del escándalo por la denuncia contra su primo, Cristian Martínez Guadalupe. La sobrina afirmó que no sabía lo que estaba sucediendo, ya que vive en otro país y está enfocada en ser madre a tiempo completo.

“Dice ella que como vive en otro país y es mamá a tiempo completo, no sabía lo que estaba pasando en el Perú ni en su propia familia”, mencionó Magaly en su programa. “¿Cómo no va a saber lo que pasa? Todos tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales, y hoy en día, con todo lo que está ocurriendo, es difícil no enterarse de un caso tan grave como este”, agregó la conductora, visiblemente crítica hacia la explicación de la joven.

Magaly también se refirió a cómo la sobrina de Farfán intentó justificar el malentendido: “Ella dijo que su comentario no estaba dirigido a nadie en especial, pero ahora trata de victimizarse diciendo que todo fue malinterpretado. Creo que la gente fue bastante dura con ella, pero también tiene que haber un poco más de empatía al emitir opiniones en medio de una situación tan delicada”.

Magaly Medina critica los ataques hacia Jefferson Farfán en redes sociales

Durante su intervención, Medina también criticó duramente a los usuarios de redes sociales que, en medio de la crisis, atacaron a Farfán de manera insensible, obligándolo a restringir los comentarios en sus publicaciones de Instagram y eliminar fotos en las que aparecía con su primo Christian Guadalupe.

“Hay gente inhumana que no tiene sensibilidad ni compasión por el dolor ajeno. Le han dicho barbaridades en las redes sociales, gente ignorante con tan poca sensibilidad ante el sufrimiento de los demás”, expresó con indignación.

