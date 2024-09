Ángel de Brito invita a Magaly Medina a LAM y la corona como la “número 1 de Perú”: “A muchos les va a doler”

Magaly Medina es invitada por programa LAM de Argentina: “Es la número 1 de Perú”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión del 24 de septiembre de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina compartió un extracto del programa LAM en Argentina, donde el conductor argentino Ángel de Brito elogió a la periodista, afirmando: “Es la número 1 de Perú”.

Este comentario se produce en un contexto en el que De Brito comparte las duras críticas que hace Medina en su programa, donde suele discutir el desempeño de Milett Figueroa desde que era exchica reality hasta ahora que es jurado en el show ‘Cantando 2024’.

Durante el programa, De Brito expresó su deseo de que Magaly visite Argentina, sugiriendo que podría tener un gran impacto en el público argentino: “Quiero que Magaly venga a la Argentina. Me parece que va a terminar encantando”. Medina, por su parte, se mostró agradecida por los halagos, señalando que “a muchos les va a doler” escuchar estas declaraciones desde el país vecino.

“Gracias estimados colegas de ‘la número uno del Perú', cierto. Acá se van a molestar mucho con ese comentario. Pero a quién le importa. La verdad no debe incomodar”, dijo la comunicadora.

En el programa, el argentino también mencionó su reconocimiento hacia Magaly TV La Firme como el programa más visto de la televisión peruana, algo que sin duda resalta la relevancia de la conductora en el panorama mediático. La conversación tomó un tono ligero, ya que el conductor bromeó sobre su deseo de que Medina aparezca junto a sus “pecesitos”, un detalle que provocó risas en el set.

“Me parece que... ¿Con los pecesitos? No sé si con los pecesitos, pero me parece que un lindo lugar en el bar ¡Sí! No estaría mal, eh”, comentó entre risas, refiriéndose al set de su programa, que incluye una peculiar decoración de peces.

Milett Figueroa revela por qué sus puntajes no son tan bajos en el ‘Cantando 2024′

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha generado diversas reacciones con su participación como jurado en el programa argentino ‘Cantando 2024′. En una reciente declaración, la exchica reality explicó por qué sus puntajes no suelen ser tan bajos, destacando su enfoque honesto y directo a la hora de evaluar a los participantes.

Figueroa mencionó que, si bien su labor es calificar de manera justa, evita otorgar puntuaciones demasiado bajas por temor a generar resentimientos entre los participantes. “Le puse un tres [a Josefina Pouso]. Bueno, le puse un tres por el tema, digamos, vocal, pero no me gusta ponerle buenos puntajes para que no me odien”, comentó la jurado con sinceridad. Este enfoque refleja su intento de equilibrar la honestidad en la evaluación con el deseo de no herir sensibilidades.

No obstante, Milett dejó claro que su participación en el programa no se basa en favoritismos o ayudas. “No es un concurso de ayudas. La gente va, canta, y uno tiene una devolución y pone el puntaje. Es por cariño”, aclaró Figueroa, sugiriendo que, aunque su método es menos rígido que el de otros jueces, busca ser constructiva en sus críticas.

Abogado de Jefferson Farfán exige prisión efectiva para Magaly Medina

Según explicó Magaly Medina, este documento forma parte de una acción judicial con el objetivo de revocar la suspensión de la pena que tiene por uno de los tres juicios que mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán, y convertirla en prisión efectiva.

“Yo tengo acá en mis manos toda la documentación, como creo que la deben de tener muchas redacciones, como la deben de tener muchos periodistas. Las cosas que han pasado en la casa de Jefferson Farfán”, señaló Medina mientras mostraba los documentos al público. Luego agregó: “El abogado de Jefferson Farfán le ha pedido al juzgado, a la jueza, que se me revoque la suspensión de la pena, convirtiéndola en prisión efectiva. Eso es lo que quiere Jefferson Farfán, meterme a la cárcel.”

