Corte de agua en Lima para este 23 y 24 de septiembre: 4 distritos se verán afectados, según Sedapal

Sedapal anunció el corte de agua en algunos distritos de Lima Metropolitana. (Andina)

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, mejor conocido como Sedapal, comunicó recientemente a la ciudadanía capitalina que suspenderá temporalmente su servicio en varios sectores durante este lunes 23 y martes 24 de septiembre.

Según lo informado por la compañía en sus redes sociales institucionales, las jurisdicciones que se verán afectadas con la interrupción parcial del suministro serán Villa María del Triunfo (VMT), San Martín de Porres (SMP), Puente Piedra y Los Olivos. No se descarta que en las próximas horas más distritos se sumen a la lista.

El corte de agua se da con motivo de ‘mejorar la calidad del servicio’ y atender los trabajos de limpieza de reservorios, reparación de rotura de tuberías y en la toma, detalló Sedapal.

El personal de Sedapal realizará trabajos en mejora del servicio de agua potable en Lima. (Sedapal)

¿Qué zonas no tendrán agua?

Lunes 23 de septiembre

San Martín de Porres: de 12:00 m. a 8:00 p.m. en la Urbanización Coop. de Viv. del Trab., Munic. de Pueblo Libre, Urbanización Pacífico 1ra Et., Urbanización Pacífico 2da Et., Urbanización Pacífico 3ra Et., Urbanización Pacífico, Urbanización Santa Rosa de Lima y Urbanización Santo Tomás de Garagay.

Los Olivos: de 12:00 m. a 8:00 p.m. en la Asoc. Viv. San Roque, A.H. El Milagro Ochoa, Asoc. San Martín y Prog. Viv. Confraternidad.

Martes 24 de septiembre

Puente Piedra: de 12:00 m. a 8:00 p.m. en la Urbanización Asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro, Urbanización Asoc. de Viv. Villa Elvira de Chillón y Urbanización Urb. Shangrila.

Villa María del Triunfo: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Urbanización A.H. Balcones de Villa, Urbanización A.H. Scorza Manuel, Urbanización A.H. Señor de los Milagros, Urbanización A.H. Terrazas de Villa, Las, Urbanización A.H. Torres de Melgar y Urbanización A.H. Villa Victoria.

A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.

Cabe señalar que los distritos mencionados forman parte de la programación del corte de agua establecido por Sedapal. No obstante, también hay suspensiones del servicio en otras comunidades debido a emergencias imprevistas que no se detallan en esta nota.

¿Dónde consultar el corte de agua Sedapal?

Según su página oficial, para consultar sobre tus recibos de pago o reportar problemas de alcantarillado o falta de agua, puedes hacerlo a través del Aquafono, que es el servicio telefónico oficial de Sedapal.

Es importante que tengas a la mano tu número de suministro. Puedes llamar al Aquafono al 01 317 8000 desde tu celular o teléfono fijo. Si no cuentas con el número del suministro, marca la opción asterisco (*) y sigue las indicaciones de la operadora.

Diversas zonas de Lima se preparan para enfrentar una interrupción en el servicio de agua potable, según Sedapal.

También te puedes comunicar con Sedapal a través de sus redes sociales, escribiendo al inbox de Facebook o Twitter. En caso de no tener tu número de suministro, debes indicar a la operadora tu nombre, dirección y teléfono de contacto.

Además, si necesitas resolver dudas sobre el servicio que brinda Sedapal, pagos, falta de agua, baja presión, nuevas conexiones o cambio de titularidad, puedes hacerlo a través del chatbot Clarita, el cual está disponible las 24 horas del día.

Otra opción para conocer qué otros distritos capitalinos sufrirán próximamente un corte de agua, puedes ingresar directamente a la página web de Sedapal y dirigirte al cintillo verde “Interrupciones del servicio de agua potable” o hacer clic en “Ver más” en la parte superior.

La compañía que suministra agua potable a Lima Metropolitana informó que programó trabajos en la red de alcantarillado.

Si vives en Lima o Callao y deseas conocer los lugares en los que Sedapal ha cortado el servicio de agua, ya sea por mantenimientos programados o cambios de accesorios hidráulicos, puedes hacerlo de manera virtual.

Ten en cuenta que el servicio te indicará si el lugar presenta o no interrupción en el abastecimiento de agua en el momento en que realizas la búsqueda, según se menciona en su portal web.