Funcionarios de Rafael López Aliaga visitaron el programa de Chibolín: ¿Quiénes estuvieron en el set de Andrés Hurtado?

Diversos funcionarios de Rafael López Aliaga visitaron el set de Chibolin - crédito composición Infobae Perú

La detención preliminar a Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, ha puesto el foco los personajes de la política peruana que se han relacionado con él, por ejemplo, visitando su programa en Panamericana, ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

El comunicador Renzo Rotta compartió a través de su cuenta personal de Twitter una lista de actuales funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que fueron entrevistados por el ahora acusado de tráfico de influencias y lavado de activos.

Incluso, el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, ha sido una de las conocidas figuras que han visitado al set de televisión en más de una ocasión.

“Hay que reconocer el esfuerzo y que puedan insinuar que tú recibes algo por ayudar a los niños. Eso no”, comentó el presidente de Renovación Popular en una ocasión, a lo que Hurtado respondió: “Dios sabe que no he recibido ni un sol, y tú me conoces bien. Mi jefe en el canal y todos... (...) van a poder revisar... nunca pasó absolutamente eso, vivo de mi programa”.

Rafael López Aliaga expresó su apoyo a las iniciativas de ayuda social que ha promovido el programa de Hurtado durante los últimos diez años. (Foto: Composición)

¿Qué funcionarios acudieron al set?

A lo largo del 2024, se han presentado en Panamericana al menos siete altos funcionarios vinculados a la Municipalidad de Lima. Estos son:

Javier José María Cipriani Thorne, miembro de la junta general de accionistas de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A .: tuvo tres visitas al programa, el 11 de mayo, 15 de junio y 20 de julio de este año.

Luis Rubio, presidente del consejo directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL): tuvo tres visitas al programa, el 20 de enero, el 17 de febrero y el 13 de julio de este año.

Luis Molina, presidente del consejo directivo de Servicio de Parques de Lima (Serpar): tuvo dos visitas al programa, el 3 de febrero, y el 11 de mayo.

Azucena Colcas Vargas, gerente general del Patronato del Parque de Las Leyendas Felipe Benavides Barreda: tuvo una visita, el 23 de marzo de este año.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima: tuvo una visita, el 3 de agosto de este año.

Fabrizio Orozco, gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana: tuvo una visita, el 13 de julio de este año.

Luis Bogdanovich, gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima: tuvo una visita, el 15 de junio este año.

Javier Cipriani Thorne fue candidato a la alcaldía de San Isidro por Avanza País, pero ahora es militante de Renovación Popular, al igual que Luis Rubio, Luis Molina, Azucena Colcas, Mario Casaretto y Fabrizio Orozco.

Los congresistas que acudieron a su programa

Además de los funcionarios de la comuna capitalina, también estuvieron en ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ algunos congresistas de la República, cuando todavía estaban en campaña.

Maricarmen Alva acudió al programa de Chibolín incluso después de haber sido elegida presidenta del Congreso - crédito Panamericana

Este es el caso de Ángel Azurín, de Somos Perú, Maricarmen Alva, que postuló con Acción Popular, y de Alejandro Cavero, Rosseli Amuruz y Patricia Chirinos, de Avanza País.

Incluso Alva visitó nuevamente al set de Chibolín, cuando ya había sido elegida como presidenta del Parlamento. En esta nueva etapa como la cabeza del Legislativo, Andrés Hurtado le hizo una nota especial sobre su trayectoria profesional y la conexión entre sus familiares y el partido de la lampa.

“Gracias Andrés, por la invitación. Feliz de estar en tu set nuevamente y me trae muy buenos recuerdos, porque la campaña estuve aquí y me diste mucha suerte. Te agradezco mucho”, dijo María del Carmen Alva.

“Cuando no eras congresista, porque visitaste este programa cuando no eras congresista, y me acuerdo de que te dije, cuando salgas congresista, espero que vengas a ‘Sábado con Andrés’. Desde ya tienes palabra. Las imágenes valen por sí solas”, respondió el presentador.