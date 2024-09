Jefferson Farfán envía indirecta a Yahaira Plasencia: “Yo soy un galáctico y tú andas con pisa pajas”

Jefferson Farfán envía indirecta a Yahaira Plasencia. Instagram.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán han vuelto a encender las redes y los medios de espectáculos tras las recientes declaraciones y acciones de ambos.

Todo comenzó con las declaraciones de Paolo Guerrero cuando en el podcast ‘Enfocados’ reveló que su gran amigo Jeffry habría tenido un encuentro con la salsera.

La salsera en lugar de aclarar dichas dudas, lo que hizo fue avivar las especulaciones e insinuar que quien la está llamando es el exfurtbolista de Alianza de Lima. En una de las estrofas, ‘La Patrona’ cantó: “Ya no me llames, no voy a volver contigo”, frase que ha levantado sospechas entre los seguidores, insinuando que podría estar dirigida a Jefferson Farfán.

Este fragmento ha generado un gran revuelo, especialmente porque desde hace tiempo se rumorea que Farfán y Plasencia podrían haber tenido encuentros privados. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, el hecho de que Yahaira no aclare la situación ha avivado las dudas.

Yahaira Plasencia negó haber tenido un encuentro con Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán envía indirecta a Yahaira Plasencia

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta de Jefferson Farfán. La mañana del 18 de septiembre, el exjugador de fútbol compartió en sus redes sociales una canción que muchos interpretaron como una respuesta directa a Yahaira.

En el tema, el empresario tituló su historia como titulado “Reina sin trono se te cayó la corona”. Además, Farfán lanza una serie de frases que han dejado a todos pensando que se trata de un mensaje hacia la salsera.

En la canción, se escucha a Farfán entonando: “Tu reloj no da la hora, reina sin trono, se te cayó la corona, te quedaste sola, y ahora salta pa’ atrás... No me llames más que ya perdiste tu oportunidad, así que salta pa’ atrás”.

Sumado a ello, agregó una última frase: “Yo soy un galáctico y tú andas con pisa pajas”.

Las palabras no han pasado desapercibidas, y muchos fanáticos de la expareja han comenzado a especular sobre el verdadero significado detrás de esta canción. ¿Es una indirecta clara hacia Yahaira Plasencia?

El contenido de esta letra sugiere un tono desafiante, y para algunos seguidores, parece una respuesta directa al verso de Yahaira, quien habría insinuado que Farfán la sigue buscando. Lo cierto es que, aunque ambos están solteros, no parece haber indicios de una posible reconciliación, y más bien, el intercambio de canciones ha dado la impresión de que ambos han decidido seguir caminos separados.

Jefferson Farfán envía indirecta a Yahaira Plasencia. Instagram.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia coinciden en discoteca

Por si fuera poco, las especulaciones crecieron aún más cuando se filtraron imágenes en el programa de ‘Magaly TV La Firme’, que muestran a Jefferson Farfán acudiendo a un local nocturno en Barranco el martes 17 de septiembre, pasadas la 2 de la mañana.

Lo que llamó la atención de muchos es que una hora antes, Yahaira Plasencia había tenido un show en dicho lugar. Según lo mostrado en el programa de Magaly Medina, Farfán habría esperado hasta que la salsera terminara su concierto para ingresar al local y disfrutar de la noche sin cruzarse con ella.

Este último detalle ha dado mucho de qué hablar, ya que parece que Farfán evitó intencionalmente coincidir con Yahaira en el mismo lugar. Para muchos, esto es una señal clara de que, a pesar de los rumores, el exfutbolista no desea tener ningún tipo de contacto con la cantante.

A pesar de que algunos seguidores mantienen la esperanza de que Yahaira y Jefferson retomen su romance, las señales actuales indican lo contrario. Ambos han dejado claro en sus respectivos medios que están enfocados en sus carreras profesionales y en su vida personal, y cualquier posibilidad de volver a estar juntos parece, al menos por ahora, bastante lejana.

Jefferson Farfán se cruzó con Yahaira Plasencia en discoteca. ATV.