Jefferson Farfán insinúa reciente ‘affaire’ con Yahaira Plasencia: “¿Saben quién terminó herida?”

Paolo Guerrero echa a Jefferson Farfán y desliza reencuentro con Yahaira Plasencia | JF10 TV - Youtube

La segunda temporada del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola comenzó con fuerza al contar con Paolo Guerrero como invitado especial. Los exfutbolistas —excepto el ‘Depredador’, actual jugador de Alianza Lima— revivieron anécdotas dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, la sorpresa de la noche llegó cuando el excapitán de la selección peruana insinuó que la ‘Foquita’ había tenido un reciente encuentro con su expareja, la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

Todo empezó cuando Roberto Guizasola preguntó a Jefferson Farfán sobre su estado sentimental. Con una sonrisa en el rostro, el exdeportista respondió: “Estoy tranquilo y soltero, disfrutando más que ustedes, mucho más que ustedes”. Sin embargo, Paolo Guerrero lo interrumpió con una revelación que dejó atónita a la audiencia: “Hubo un choque y fuga”, insinuando que, aunque su amigo estaba soltero, había tenido algunos encuentros casuales.

El ambiente se volvió aún más revelador cuando Paolo Guerrero amenazó con poner una canción de la mujer de la que estaban hablando, dejando claro que se trataba de una cantante. Guizasola, con una sonrisa cómplice, agregó: ‘Paolo y yo estamos comprometidos porque tenemos una patrona”, en alusión al apodo artístico de Yahaira Plasencia.

Finalmente, Paolo Guerrero confirmó las sospechas al reproducir una de las canciones más conocidas de Yahaira Plasencia. Al escuchar la voz de su expareja, Jefferson Farfán, entre risas, le pidió al ‘Depredador’ que detuviera la música: ‘Compórtate, oye, ¿qué tienes, hermano? Estás loco’, exclamó. Sin embargo, frente a las cámaras, no llegó a negar haber tenido un reciente affaire con la cantante de salsa.

Jefferson Farfán habría terminado la relación

El detalle que más llamó la atención de los usuarios fue la actitud de Jefferson Farfán, quien no negó el encuentro y añadió: “¿Saben quién terminó herida, no?”, deslizando que fue la salsera quien terminó afectada emocionalmente por este encuentro casual.

Las risas cómplices se apoderaron del estudio, mientras Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Roberto Guizasola bromeaban sobre lo ocurrido. Sin embargo, al percatarse de que habían revelado más de lo previsto, los tres cambiaron de tema, dirigiendo la conversación hacia otras anécdotas menos comprometedoras. En los siguientes minutos del podcast, no volvieron a hacer mención del asunto, dejando a los oyentes con más preguntas que respuestas.

Su sonado romance con Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán comenzaron su relación en 2015, poco después de que el entonces futbolista se separara de Melissa Klug, madre de sus dos hijos. Su romance terminó abruptamente en 2016 tras la polémica revelación de Jerson Reyes en el programa ‘El valor de la verdad’. El joven deportista confesó haber tenido encuentros íntimos con la salsera mientras ella mantenía una relación con el ‘10 de la calle’, lo que causó un escándalo mediático y el fin de la pareja.

Cuatro años después, en medio de la pandemia de 2020, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia sorprendieron al retomar su relación amorosa, aunque esta segunda oportunidad también llegó a su fin de manera definitiva. Pese a los rumores, ninguno ha dado declaraciones claras sobre los motivos de su separación final.

En mayo de 2024, Yahaira Plasencia admitió haber sido infiel a Jefferson Farfán y reconoció que el escándalo mediático la afectó profundamente. No obstante, aseguró que esa experiencia dolorosa le ayudó a crecer como persona, enseñándole a alejarse a tiempo para evitar lastimar a quienes quiere.

“Yo en algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, comentó la intérprete en su propio podcast.

