Magaly Medina arremete contra tiktoker que acusó a Javier Masías de acoso: “Irresponsable, angurriento de seguidores”

Magaly Medina cuestiona a tiktoker por manchar la comentario contra Javier Masías. Magaly TV La Firme

Pese a que hace unos días criticó duramente a Javier Masías por hacer una polémica publicación sobre la muerte de Alberto Fujimori, esta vez, Magaly Medina no dudó en felicitarlo por la rápida reacción que tuvo contra el tiktokero Angelo Alejos después que lo señalara de acosador. La conductora expresó su rechazó contra este usuario, pues usó de manera irresponsable las redes sociales para difamar a jurado de El Gran Chef Famosos.

“Me pareció de una irresponsabilidad, porque si tú quieres denunciar algo tan serio como el acoso, lo haces de inmediato y con pruebas, pero no permites que le tiren basura a alguien solo por alguna razón inexplicable, por llamar la atención, por ganar seguidores o lo que fuere. Eso me parece absolutamente irresponsable, de mucha gente que aparece ahora en redes sociales” , dijo bastante fastidiada.

Para Magaly Medina, la reacción del integrante de El Gran Chef Famosos fue oportuna, pues una vez que publicó su comunicado donde le daba 24 horas al tiktoker para retractarse, a éste no le quedó otra opción que quitar sus acusaciones de la plataforma.

“Javier Masías hizo un comunicado, bastante fuerte, donde él decía el nombre de este usuario y sostenía que para él, este tiktokero tuvo dos objetivos, perjudicarlo moral, comercial y económicamente, y el segundo, beneficiarse con la controversia generada y acaparar atención de los usuarios de las redes sociales”, indicó Magaly, procediendo a leer el comunicado.

Magaly Medina catalogó de 'personajillo' al tiktoker que acusó de acoso a Javier Masías. Composición Infobae Perú

En esta notificación dirigida a Angelo Alejos, el crítico gastronómico le advierte que si no quita esta calumnia de su red social, procederá a actuar legalmente.

“Lo lógico, si te están embarrando, si te están diciendo acosador en redes sociales. Este chibolo, apellidado Alejos, no tuvo más remedio que emitir el comunicado y retirar el video irresponsable que había puesto. Bastante tiempo después, lo suficiente para que llegara a los diarios, a los comentarios, para que otros tiktokeros duplicaran la noticia”, señaló Magaly Medina.

“Debió pedir disculpas a Javier Masías”

La conductora de ATV señaló que el comunicado de Angelo Alejos no fue suficiente, pues debió haber pedido disculpas a Javier Masías, por difamarlo.

“Debió pedir disculpas públicas a la persona que ofendió, que difamó tan alegremente. De este tipo de personajillo está llena las redes sociales. Esto personajes tan angurrientos de seguidores, de que les presten atención en las redes sociales”, dijo la periodista, rechazando tajantemente la justificación que puso el tiktokero sobre su publicación.

“Estamos cayendo en un terreno peligroso, hizo muy bien Masías de ponerle un hasta aquí a este tiktoker que, que atrevimiento para hacer algo así, tirar barro con ventilador y luego decir, ‘yo no fui, fue la prensa, yo no puse nombre’. Claro, le das todas las señales para que la prensa especule y luego te retiras, una cobardía que no se debería permitir”, concluyó.

Tiktoker Angelo Alejos dejó entrever que Javier Masías era el sujeto que lo acosaba desde hace meses.

Tiktoker eliminó acusación contra Javier Masías

Después que Javier Masías se pronunciara sobre las acusaciones de acoso de Angelo Alejos y le diera 24 horas para retractarse, de lo contrario tomaría acciones legales, el tiktoker emitió un comunicado y eliminó el video donde hace sus señalamientos.

“Comunicado a la opinión pública, el día sábado compartí un video mediante la app TikTok que contenía un texto describiendo ciertas características de un individuo no especificado en dicho contenido audiovisual. Tras comentarios generados por los usuarios de las redes sociales y la prensa, donde se señaló explícitamente con nombre y apellido al personaje en cuestión, me retracto de mi publicación y pido disculpas a mis seguidores”, se puede leer.

Según indicó el polémico joven, su intención es no era causar un escándalo, es por ello que procedía a borrar el video donde acusa a Javier Masías.

“Para evitar alimentar el morbo y el escándalo generado, y dado que ya varios personajes están mofándose y capitalizando sobre la situación, prefiero concluir esta controversia aquí”, finalizó.

Javier Masías rechazó acusaciones de acoso sexual en su contra.