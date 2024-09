Incertidumbre en la política exterior de Perú: ¿Contradicciones o cambio de postura del Gobierno sobre el fraude electoral en Venezuela?

Los cambios en le gabinete ministerial de Gustavo Adrianzén han generado incertidumbre sobre la postura del Perú frente a lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela | Foto composición: Infobae Perú / Analí Espinoza / AP Matias Delacroix

Los recientes cambios en el gabinete ministerial del gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte han generado incertidumbre y debate en torno a la política exterior de Perú, especialmente en lo que respecta a la situación en Venezuela donde se ratificó la continuidad del régimen chavista con unas elecciones que, a todas luces, fue fraudulenta.

La jefa de Estado ha asegurado que los recientes cambios de ministros no suponen un desvío en las políticas del gobierno, subrayando que la posición oficial de Perú en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela permanece firme. La incertidumbre surgió a raíz de las declaraciones contradictorias entre el ex canciller peruano Javier González-Olaechea y su sucesor, Elmer Schialer.

A lado derecho el canciller peruano Elmer Schialer. Al otro extremo, el excanciller peruano Javier Gonzáles-Olaechea. En medio, el candidato opositor Edmundo Gonzáles de Venezuela | Foto composición: Infobae Perú

González-Olaechea había adoptado una postura crítica, clara y hasta aplaudida, calificando la situación en Venezuela como un fraude electoral y dando el reconocimiento de ‘presidente electo’ a Edmundo González. En contraste, Schialer ha optado por bajar el tono a las declaraciones, sugiriendo que los problemas en Venezuela deberían ser resueltos por los ciudadanos venezolanos, según su primera declaración tras asumir el cargo; aunque días después intentó ajustar su posición a la cual, desde el Congreso la calificaron como ‘tibia’ o ‘débil’ e incluso se sugirió que este debía renunciar.

El exvicecanciller Hugo de Zela dijo en 24 Horas que “lo que ocurrió en la declaración inicial del canciller Schialer fue una declaración incompleta” que luego ha ido completando con sus posteriores declaraciones. Similar postura ha tenido el exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay quien indicó que lo dicho por el nuevo canciller se dio “de manera preliminar y no conclusiva”.

¿Contradicciones o cambio de postura?

En diálogo con Infobae Perú, Rodríguez Mackay añadió que “las declaraciones del excanciller González-Olaechea distan de las que ha formulado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien ha confirmado que no se le atribuye la calificación de presidente electo a Edmundo Gonzáles”, o al menos es la sensación que le deja “todo este rompecabezas que ha sido dicho”.

En la primera imagen, el candidato opositor Edmundo Gonzáles y a su lado, una fotografía del premier peruano Gustavo Adrianzén | Foto composición: Infobae Perú / Gob Perú / Ariana Cubillos de AP

Lo cierto es que, todas estas declaraciones han causado una confusión y preocupación. Rodríguez Mackay sugirió que esto revela dos cosas: “O que el canciller saliente siempre actuó a título personal, a título individual— lo cual sería grave, un error, porque la política exterior no la dirige el canciller, sino el jefe de Estado o presidente de la República—; o que, se trata de una postura de afirmación del gobierno peruano, de aclaración sobre exactamente cuál es su posición sobre Venezuela”.

Perú debería expresar oficialmente el fraude electoral

Dina Boluarte pide que se muestren las actas de las elecciones en Venezuela (TV Perú)

Rodríguez Mackay señaló para este medio que, aunque las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte han sido un alivio parcial respecto a la postura de Perú sobre Venezuela, aún queda una preocupación importante. Argumenta que es esencial que el gobierno emita una declaración oficial clara que reconozca explícitamente que las elecciones en Venezuela fueron un fraude. Esta declaración no solo consolidaría una postura firme y coherente del Perú en el ámbito internacional, sino que también aseguraría que la política exterior del país sea efectiva y beneficiosa para su reputación y sus intereses.

“Yo creo que el Perú, en ánimo de su tradición política y diplomática, debe formular una postura uniforme de política exterior de Estado, y eso va a ser importante y bueno para que los venezolanos y toda la comunidad internacional tengan muy clara la posición del Perú. Me queda claro que, por lo menos hasta ahora, en todo este rompecabezas que se ha dicho, el Perú no puede avalar, ni avala, el fraude electoral de Nicolás Maduro, sobre todo por las declaraciones formuladas ayer por la presidenta de la República, eso me da tranquilidad en lo inmediato, pero necesitamos que se confirme con una declaración expresa que no solamente el Perú no va a avalar un fraude electoral, sino que el Perú, en presente, diga: el Perú asume que lo que ha pasado en Venezuela es un fraude electoral. Esa será una determinación de la presidenta de la República. Lo que ella decida es política exterior, porque ella la dirige, y tenemos que respetar lo que ella decida”, sostuvo.