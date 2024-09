Lis Padilla, conocida tiktoker del baile ‘Son de amores’, se separó de su esposo: “Quiere hacerme quedar mal”. | TikTok.

Lis Padilla, la popular tiktoker que alcanzó la fama internacional con su coreografía al ritmo de ‘Son de amores’, sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de un emotivo live, su separación de su esposo, conocido en redes sociales como ‘El hombre de la casa Enrique’. La tiktoker, que se encuentra residiendo en Lima, confesó entre lágrimas que su relación de siete años ha llegado a su fin y que planea traer a sus hijos a la capital para vivir juntos.

Padilla, quien ahora forma parte del elenco del programa ‘El Reventonazo de la Chola’, explicó que la decisión de quedarse en Lima fue motivada por la oportunidad de capitalizar su popularidad en redes sociales y continuar su carrera en el entretenimiento. “Todo lo que hago es por ellos, tengo que aprovechar el momento”, declaró la tiktoker, dejando en claro que su prioridad son sus hijos.

Sin embargo, la mudanza a Lima ha generado tensiones en su relación. Según Lis Padilla, su esposo no está dispuesto a apoyarla en esta decisión, lo que ha agravado las diferencias entre ambos. “Quiero traer a mis hijos, pero él no está de acuerdo. Me dice: no hagas que te haga quedar mal en las redes sociales”, comentó la tiktoker, revelando que la oposición de su esposo es uno de los mayores obstáculos que enfrenta actualmente.

Durante la transmisión en vivo, la tiktoker también confesó que su esposo ha adoptado una actitud distante y ha intentado desacreditarla públicamente. “Me quiere hacer quedar mal”, afirmó, haciendo referencia a las conductas de Enrique mientras ella trabajaba en Lima. Según lo relatado por la tiktoker, su esposo ha negado su relación en redes sociales, lo que ha causado un gran dolor para ella. “No sé nada, no tengo esposa, no me he casado”, fueron algunas de las respuestas que Enrique habría dado cuando le preguntaron por su relación con Padilla.

A pesar de estos desafíos, Lis Padilla mantiene firme su intención de establecerse en Lima y ofrecer un mejor futuro a sus hijos. La tiktoker enfrenta ahora el reto de equilibrar su carrera en el entretenimiento con la difícil situación personal que atraviesa, mientras continúa ganando el apoyo de sus seguidores en esta nueva etapa de su vida.

Lis Padilla internada en clínica local

Lis Padilla, la popular tiktoker conocida por su viral coreografía de ‘Son de amores’, ha generado preocupación entre sus seguidores tras compartir una serie de imágenes en sus historias de Instagram. En las fotos, se la ve usando una bata azul de hospital y acostada en una camilla con una aguja en el brazo, mientras suena la canción ‘Vivo por ella’ de fondo. Estas publicaciones han dejado a sus fans especulando sobre su estado de salud, aunque aún no se ha aclarado si fue internada por motivos médicos o si se trató de un procedimiento estético.

Lis Padilla compartió foto internada en clínica local. (Foto: Captura de IG)

La situación ha causado sorpresa, especialmente porque ocurre en medio de los rumores sobre su separación de su esposo, conocido en redes sociales como ‘El hombre de la casa Enrique’. Hasta ahora, Lis Padilla no ha confirmado oficialmente la ruptura, aunque recientemente apareció llorando en un live, lo que dejó a muchos seguidores preguntándose sobre el estado de su relación. Sin embargo, ni Lis ni Enrique han hecho declaraciones públicas claras, y ambos aún se siguen en redes sociales.

A pesar de la incertidumbre, las imágenes recientes han aumentado las especulaciones sobre lo que realmente está sucediendo en la vida de la tiktoker. Sus seguidores continúan esperando alguna actualización que aclare tanto su estado de salud como el estatus de su relación, mientras muestran su apoyo a Lis durante este difícil momento.