Janet Barboza enfureció al enterarse que Cienciano reincorporó a Christian Cueva: “¿Dónde quedan las agresiones?”

El club Cienciano del Cusco sorprendió al anunciar que Christian Cueva seguirá formando parte de su plantel, tras llegar a un acuerdo con el futbolista. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica, especialmente después de que la conductora Janet Barboza, en el programa ‘América Hoy’, expresó su indignación por la renovación del contrato, señalando que existen pruebas contundentes del maltrato físico hacia Pamela López, esposa del futbolista.

La popular ‘Rulitos‘ fue contundente en sus declaraciones, cuestionando al club por lo que consideró un intento de limpiar la imagen de Cueva, quien ha estado envuelto en múltiples escándalos. “Los clubes deportivos se lavan las manos, limpian de polvo y paja al futbolero. La verdad que deja un mal sabor, dónde quedan las imágenes donde vemos a Pamela siendo arrastrada, jaloneada, donde se le cogotea. Lamentable”, afirmó la presentadora, mostrando su descontento con la situación.

La polémica se intensificó cuando, en agosto, Pamela López reveló en una entrevista que había sido víctima de agresiones físicas por parte de Christian Cueva durante su matrimonio. Según López, estos episodios de violencia no fueron aislados, y en varias ocasiones, sus hijos fueron testigos directos de los abusos. “Varios episodios han sido delante de mis hijos, no ha sido la primera vez que he sido víctima de violencia familiar”, confesó López.

La trujillana también detalló uno de los incidentes más graves, ocurrido después de descubrir una infidelidad por parte de Cueva. Este hecho, según ella, fue uno de varios episodios violentos que enfrentó, con otro incidente que sucedió pocos días antes de su cumpleaños, lo que agrava aún más la situación.

La renovación de Cueva con Cienciano ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, con muchos cuestionando la decisión del club de mantener al futbolista en su plantel pese a las graves acusaciones en su contra. Para algunos, esto representa una falta de responsabilidad social por parte del equipo cusqueño, al ignorar el impacto negativo que la presencia de Cueva podría tener en la imagen del club y en la lucha contra la violencia de género.

Brunella Horna también reaccionó

Tras el anuncio del regreso de Christian Cueva a Cienciano, hecho público a través de las redes sociales del club, el programa ‘América Hoy’ abordó la noticia, y una de las primeras en opinar fue Brunella Horna. La esposa de Richard Acuña señaló que esta representa una última oportunidad para que Cueva demuestre su profesionalismo en el fútbol, haciendo un llamado al jugador a aprovechar esta chance para cerrar la temporada de la Liga 1 de manera adecuada.

Brunella Horna recordó que, aunque Cienciano había considerado no continuar con el contrato de Cueva debido a las denuncias de violencia física y psicológica hechas por su esposa, Pamela López, la presión de la hinchada cusqueña fue determinante para que el club reconsiderara su decisión. “La realidad es que a los hinchas no les importaban las denuncias; pedían a gritos que Cueva regrese, confiando en su habilidad como jugador”, comentó.

Además, la esposa de Richard Acuña enfatizó que Christian Cueva no debe desaprovechar esta oportunidad, y le aconsejó que se prepare tanto física como mentalmente para cumplir con las expectativas del club y ser una mejor persona para sus hijos y para la madre de ellos.

Finalmente, subrayó la importancia de que Cueva continúe con su tratamiento psicológico, no solo para mejorar su vida personal, sino también para que su desempeño en el campo de juego sea óptimo. “Debe aprovechar y jugar bien, porque se le ve un poco subido de peso; necesita bajar y rendir para Cienciano”, concluyó.