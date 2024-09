Se reveló el motivo por el que Christian Cueva se mantiene en Cienciano pese a denuncias

Horacio Zimmermann señaló por qué 'Aladino' se mantiene en el club cusqueño pese a denuncias. (Doble punta)

Se confirmó el regreso de Christian Cueva a Cienciano de forma insólita. El jugador de 32 años fue separado “de manera definitiva” semanas atrás y el club cusqueño informó que decidió mantener su fichaje este miércoles 3 de setiembre.

Mediante un comunicado, el ‘papá' argumentó que las denuncias hechas por la esposa del deportista fueron después de llegar a un acuerdo y afirmó que acompañará a ‘Aladino’ en su tratamiento psicológico y “transformación interior”.

El periodista Horacio Zimmermann reveló el verdadero motivo por el cual la institución de la ciudad imperial aceptó la reincoporación de ‘Cuevita’. No se trataría de una especie de “favor” o preocupación por el futbolista, sino pasaría para evitar un problema judicial.

“Hoy cuando ha visto la vía legal, que se puede comer un chongo, juicio, etc, no creo que haya dicho ‘somos buenos, queremos ser parte de su recuperación personal’. Un club no está para contratar a una enfermera para que lo cuide”, señaló en su programa de Youtube, ‘Doble Punta’.

Zimmermann, instantes después, volvió a reafirmar su argumento. “Si Cienciano le cree, es porque se quiere evitar el chongo judicial, el contrato firmado que tiene que pagar, no es que ‘ay que bueno Ludeña (administrador de Cienciano), mira que su corazón tan grande, quiere ayudarlo’”.

Lo cierto es que el campeón de la Copa Sudamericana, en caso no haya roto el contrato con Christian Cueva que iba hasta finales del 2024, estaría en la obligación de pagarle el dinero acordado al exintegrante de la selección peruana.

Christian Cueva volvió a Cienciano: el motivo de su continuidad pese a denuncias por violencia.

Horacio Zimmermann arremetió contra Cienciano por su comunicado sobre Christian Cueva

Zimmermann se mostró en desacuerdo con la comunicación de Cienciano sobre el polémico caso de Christian Cueva, quien fue denunciado por violencia doméstica por su esposa Pamela López. El comunicador manifestó que la institución peruana se contradijo en todo momento.

“Con violencia de por medio, Cienciano dice ‘nos faltó en nuestra investigación...’ esta es la imagen que los clubes nos hue…. Dicen ‘no contraté a un agresor, contraté a un futbolista que se convirtió en agresor, pero ese ya no es mi tema’”, acotó.

Christian Cueva se sumó a los entrenamientos de Cienciano

Claramente, el retorno de Christian Cueva también pasa por un interés deportivo. El mismo entrenador Cristian Díaz, en repetidas ocasiones, compartió su deseo de enderezar la carrera del ‘Cholito’ y ayudarlo a volver a la selección nacional.

“Para mí, era un gran desafío en mi crecimiento, de poder ayudar a recuperar a un futbolista de su magnitud”, fue lo que dijo el estratega argentino en una reciente entrevista con GOLPERU.

Es por ello que, una vez confirmada su vuelta, el ‘10′ se sumó a los entrenamientos en el complejo deportivo ubicado en la provincia de Anta. Fotografías y videos suyas con la indumentaria del club se viralizaron en redes sociales.

Christian Cueva participó de los entrenamientos de Cienciano.

‘Cuevita’ tendrá un poco más de una semana para ponerse bien físicamente y tratar de participar en la fecha 10 del Torneo Clausura cuando el ‘papá' visite a UTC. Y es que, por el momento, hay un parón por las Eliminatorias Sudamericanas.

No será nada fácil. El volante creativo no compite desde hace dos meses. Su última aparición se remonta al Perú vs Argentina en la Copa América. A partir de ese cotejo, no se le vio entrenando, caso contrario, protagonizó episodios antideportivos.