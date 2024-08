Luis Fernando y Nardha retoman relación tras negativa de Pamela López: “Hablé con ellos y se van a amistar”

Luis Fernando y Nardha retomarán relación tras negativa de Pamela López. (Captura: América Hoy)

Fuerte y claro. Luis Fernando Rodríguez y Narda Velarde están a punto de dar un nuevo paso en su relación tras un breve pero intenso distanciamiento. Según reveló en exclusiva el conocido maquillador Carlos Cacho, la pareja, que ha compartido nueve años de historia, estaría a punto de reconciliarse a pesar de las controversias recientes por supuesta infidelidad con Pamela López.

Asimismo, Cacho, quien mantiene una estrecha amistad con ambos, no pudo ocultar su entusiasmo por esta noticia, la cual compartió durante una transmisión en vivo este 29 de agosto en el programa magazine ‘América Hoy’.

“Ayer tuve la oportunidad de hablar tanto con Narda como con Luis Fernando, y ellos están decididos a retomar su relación. Me alegra enormemente porque son personas que aprecio mucho y les deseo lo mejor”, expresó Cacho, destacando la fortaleza del vínculo que une a la pareja, a pesar de los desafíos que han enfrentado.

Luis Fernando y Nardha retomarán relación tras negativa de Pamela López. (Captura: América Hoy)

La situación ha generado un gran revuelo, especialmente después de que el empresario de bienes raíces desmintiera cualquier relación con la exesposa de Christian Cueva, quien fue señalada como la tercera en discordia. El maquillador no dudó en criticar duramente a López por su supuesta intromisión en la relación de sus amigos.

“Es sorprendente que alguien que reclama respeto para su propio matrimonio se involucre en otro de esa manera. Pamela López no tiene defensa posible en esta situación”, señaló el estilista, dejando clara su postura.

Luis Fernando y Nardha retomarán relación tras negativa de Pamela López. (Captura: América Hoy)

Carlos Cacho confiesa que no le caía Pamela López

Por otro lado, Cacho también recordó una experiencia pasada en la que conoció a Pamela López durante una celebración en Chiclayo. Según él, esa primera impresión no fue positiva, y los acontecimientos recientes no han hecho más que confirmar sus sospechas.

“Desde el primer momento no me cayó bien, y ahora entiendo por qué. Lo que ha hecho a Nardha es imperdonable, y me duele mucho ver a mis amigos pasar por esto”, comentó Cacho con evidente tristeza.

Luis Fernando y Nardha retomarán relación tras negativa de Pamela López. (Captura: América Hoy)

Pamela López sabía que Luis Fernando y Nardha todavía tenían una relación en agosto

En un reciente informe presentado por el programa de Magaly Medina, se revelaron detalles sorprendentes que contradicen las afirmaciones de Pamela López sobre su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez. A pesar de que López había negado estar involucrada con Rodríguez y aseguró que él no mantenía un vínculo con Narda Velarde, esta última presentó al programa material exclusivo que pinta un panorama completamente diferente.

El reportaje comenzó con una revisión exhaustiva de mensajes, videos y otras pruebas que sugieren que la relación entre Velarde y Rodríguez era mucho más que la simple convivencia entre padres de familia. Magaly Medina mostró al público imágenes y mensajes que indican que ambos seguían siendo pareja, a pesar de las declaraciones de Pamela López. Lo más impactante fue que López, quien había sido parte del círculo cercano de amistad de Velarde, estaba al tanto de esta relación.

Una de las pruebas más reveladoras fue un mensaje que Pamela López envió a Narda Velarde a principios de agosto, durante un viaje que realizaron juntas. En este mensaje, López agradeció a su entonces amiga y a su esposo, Luis Fernando Rodríguez, por la hospitalidad que le brindaron a ella y a sus hijos. “Bebé, buen día. Gracias por todo. La pasamos lindo. Y mis hijos también lo disfrutaron mucho el viaje. Agradécele a tu esposo por parte de todos”, se lee en el mensaje, lo que confirma que López no solo estaba al tanto de la relación, sino que también era cercana a ambos.

Pamela López habla del video con Luis Fernando Rodríguez.