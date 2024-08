Magaly le da la espalda a Pamela López por revelaciones sobre romance con esposo de su amiga: “No puedo apañar”

Magaly Medina le da la espalda a Pamela López por imágenes con hombre casado con su amiga. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición del 27 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina sorprendió al público al dar un giro en su postura respecto a Pamela López, quien recientemente había expuesto los maltratos físicos y psicológicos que sufrió a manos de su exesposo Christian Cueva. La periodista de espectáculos no dudó en criticar duramente a López después de que saliera a la luz un video que confirmaría su relación con Luis Fernando Rodríguez, esposo de su amiga cercana, Nardha Velarde.

La periodista comenzó su comentario afirmando que el material revelado dejó a Pamela en una posición difícil: “La dejaron como una pinocha y mentirosa. Increíble que ella se haya metido en este triángulo, Pamela López, que se haya visto involucrada cuando está defendiendo una causa mayor.” La conductora se refirió a los mensajes intercambiados entre López y Velarde, que fueron entregados al programa por la misma Nardha con su autorización.

Y es que, el mensaje que causó mayor revuelo fue uno enviado por la expareja del futbolista el 1 de agosto, en el que agradecía a Nardha Velarde por su hospitalidad durante un reciente viaje: “Gracias, bebé, buen día,” decía el mensaje, lo que provocó la reacción crítica de Magaly: “Tú tratas a una como dijo, como me dijo a mí que apenas si la conocía, le dices ‘bebé, buen día.’ No, alguien que no conozco la llamo respetuosamente por su nombre.”

Magaly Medina le da la espalda a Pamela López

Ante ello, Magaly Medina dejó claro que no podía apoyar ni justificar las acciones de Pamela López, a pesar de que López había presentado imágenes perturbadoras de cómo su exesposo la trataba. La figura de ATV expresó: “Yo esas son cosas que yo no puedo apañar, no puedo tapar, por más que esta mujer ahora haya salido al frente con imágenes perturbadoras a mostrarnos la forma en que el marido la trataba. Pero tampoco yo puedo excusar comportamientos que no van con la línea de lo que siempre hemos defendido y pregonado acá.”

La conductora también lanzó un mensaje contundente sobre las relaciones clandestinas y las traiciones: “A mí las clandestinas no me gustan, a mí las partidoras no me gustan, a mí las que se meten en una relación. Claro, la culpa no es de la mujer, es de ese hombre que le falta el respeto a su relación”, mencionó Magaly.

Medina concluyó su crítica advirtiendo sobre la falta de respeto que también es culpable el empresario Luis Fernando: “Porque ese hombre que no le da respeto a la persona con la que hizo un hogar, con la que tenía una familia, con la que tenía un hijo, se va a volver a comportar de la misma manera más tarde.”

Nardha Velarde anuncia el fin de su relación con Luis Fernando Rodríguez tras escándalo con Pamela López

Nardha Velarde utilizó sus redes sociales para comunicar el fin de su relación con Luis Fernando Rodríguez, después de que imágenes comprometedoras de él con Pamela López salieran a la luz. En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Velarde aclaró que, a pesar de los rumores, su vínculo con Rodríguez no era meramente parental, como había afirmado Pamela López.

En su comunicado, Velarde escribió: “Ante las evidentes imágenes emitidas en un programa de espectáculos y diferentes medios de comunicación, informo que después de 9 años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdova, doy por finalizada la misma.” Esta declaración pone fin a su relación con Rodríguez, citando el bienestar de su hija como la prioridad.

Velarde también abordó las declaraciones de la expareja de Christian Cueva, quien había sugerido que su relación con Rodríguez era únicamente de padres. “De la misma manera quiero dejar en claro que nuestros familiares, amistades y círculo social tenían conocimiento de la relación que yo mantenía con el señor Rodríguez. Ante eso, cualquier otro argumento donde se pretenda insinuar que solo teníamos un vínculo como padres resulta ser TOTALMENTE FALSO Y MAL INTENCIONADO y me remito a las pruebas fílmicas y fotográficas ya mostradas,” afirmó Velarde, defendiendo la veracidad de su relación con Rodríguez.

