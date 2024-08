‘Cuto’ Guadalupe niega haber justificado la agresión de Christian Cueva: “Jamás podría apañar actos de violencia”

Brunella Horna indignada con 'Cuto' Guadalupe por defender a Christian Cueva. América Hoy

Se defendió. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales el 29 de agosto de 2024, Luis ‘Cuto’ Guadalupe aclaró su posición frente a las críticas recibidas tras sus declaraciones sobre el caso de agresión de Christian Cueva hacia su esposa, Pamela López.

El exfutbolista negó rotundamente haber justificado o apoyado el comportamiento violento del popular ‘Aladino’ y acusó al programa matutino ‘América Hoy’ de sacar sus palabras de contexto con mala intención para generar alguna polémica de sus afirmaciones.

Guadalupe expresó su descontento con el tratamiento que el programa, conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, dio a sus declaraciones. “Lamento la mala predisposición o mal intención del reportaje y de las conductoras de ‘América Hoy’ sobre mi posición respecto a Christian Cueva. En ningún momento he justificado ni apañado las acciones de Cueva, son actos injustificables”, afirmó en su comunicado.

El exdeportista enfatizó su respeto hacia las mujeres y aseguró que nunca ha pasado por su mente ser agresivo con una mujer, incluso en los momentos más difíciles de su vida. “Tengo una madre y a mis hijas por quienes velar; así que jamás podría apañar esos actos. Eso no va conmigo, y es más, ni en el momento más álgido o duro de mi vida ha pasado por mi mente ser agresivo con una mujer,” detalló.

Además, el tío de Jefferson Farfán explicó que su intención al hablar sobre ‘Cuevita’ fue abordar el aspecto humano de la situación, destacando la necesidad del futbolista de trabajar para mantener a su familia y cuidar de sus padres. “Lo que sí he tocado es el lado humano, reflexionando sobre la situación en que Cueva necesita trabajar para poder alimentar a sus hijos y cuidar de sus padres. Eso no es apañar o apoyar sus actos violentos,” señaló.

Guadalupe también hizo hincapié en la importancia de prestar atención a la salud mental, no solo de las figuras públicas, sino de toda la sociedad, para prevenir situaciones de violencia. “En resumen, no justifico su accionar de agresión, pero también veo el lado de la persona y de la importancia que debemos darle a la salud mental, no solo de las figuras públicas, sino de todo nuestro país, para así evitar que situaciones como estas sigan sucediendo,” afirmó.

El exfutbolista concluyó su comunicado lamentando que algunas de sus frases fueran tergiversadas y aseguró que continuará trabajando y pidiendo por la paz y bendiciones para todos. “Lamentablemente, algunas frases se sacaron de contexto con mala intención. Seguiré trabajando, pidiendo a Dios que traiga paz y derrame bendiciones a todos,” finalizó.

Esta no es la primera vez que ‘Cuto’ Guadalupe se pronuncia públicamente sobre temas sensibles. Recientemente, también visitó al exfutbolista y entrenador Roberto Chale, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, mostrando su apoyo y solidaridad en momentos difíciles para la familia del deporte peruano.

Brunella Horna estalla contra ‘Cuto’ Guadalupe por victimizar a Christian Cueva

La conductora de ‘América Hoy’ Brunella Horna se mostró indignada al escuchar las palabras del exfutbolista, donde asegura que apoya al popular Aladino, pese a haber maltratado a la madre de sus hijos

“Si su entorno, su familia y sus amigos no le dicen las cosas como son, Christian Cueva nunca va a cambiar. Los amigos y la gente cercana, la gente que quiere a Christian Cueva, tiene que decir las cosas como son, que tiene que ir a terapia. Lo que estamos viendo acá de Cuto es que no le dice nada”, indicó la rubia bastante indignada.

