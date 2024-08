Karla Tarazona revela qué ocurrió con Christian Domínguez luego de ser captados en fiesta de Arequipa. | Panamericana.

Durante el reciente fin de semana, Karla Tarazona reveló algunos detalles personales durante su participación en el programa radial de Giovanna Valcárcel en Radio Panamericana. La conversación giró en torno a un evento reciente en el que Tarazona y Christian Domínguez fueron vistos juntos, disfrutando del Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña.

Durante el programa, Valcárcel recordó a Tarazona su paso por Arequipa el sábado 17 de agosto. La conductora puso a su compañera en una posición incómoda al inquirir sobre cómo finalizó su noche. Con buen humor, la conductora radial accedió a responder sin filtros y con tono bromista, explicó que terminó durmiendo muy abrigada.

“Me abrigaron bastante, porque en el hotel habían colchas, llevé mi casaca. Dormí de cucharón, habían almohadas grandes pues, solo que parecían almohadas de grande”, comentó entre risas, en referencia a la posibilidad de haber compartido su noche con Christian Domínguez.

La aparición pública de Tarazona y Domínguez en el festival generó especulaciones sobre la relación entre ambos. A pesar de haber mantenido durante algún tiempo una relación discreta, su química ahora parece evidente y no intentan ocultarla más. Diferentes momentos íntimos compartidos entre ellos durante el evento fueron captados por diversas personas presentes en el lugar.

Karla Tarazona, buscando poner fin a las especulaciones, afirmó en el programa que se encuentra tranquila, enfocada en su trabajo y en sus asuntos personales, y no atribuyó importancia a las complicaciones o rumores que otras personas puedan tener sobre su vida. “Yo estoy tranquila, trabajando, haciendo mis cosas. Más bien los que se complican la vida son los otros, como si me mantuvieran. Yo estoy tranquila, trabajando”, expresó con seguridad.

Desde otro ángulo, Giovanna Valcárcel también añadió un comentario jocoso sobre el estado radiante de Tarazona, insinuando que su felicidad pudiera tener una relación directa con su entorno afectivo, dando a entender que tendría una relación secreta con el cumbiambero.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se besaron

El pasado 30 de julio, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un comprometedor video en el que se ve a Christian Domínguez dándole un tierno beso a Karla Tarazona durante la celebración de su cumpleaños. Las imágenes se viralizaron rápidamente, ya que ambos presentadores de televisión habían negado insistentemente haber retomado su romance.

Karla Tarazona se defendió de las críticas por beso con Domínguez

Karla Tarazona y Christian Domínguez han vuelto a generar titulares después de que se filtraran imágenes de ambos besándose durante el cumpleaños del cantante. A pesar de que han negado cualquier reconciliación, los rumores no se han detenido. En una entrevista con el programa ‘Al Sexto Día’, la presentadora de televisión enfrentó las críticas y abordó las especulaciones. “Me dicen sin dignidad, pero con los años aprendí a madurar y, quizá en algún momento, a perdonar”, declaró con firmeza.

Tarazona también resaltó que no tiene problemas en mostrar afecto hacia su expareja, ya que ambos están solteros y no deben rendir cuentas a nadie. “Si yo me sigo dando besitos... ¿a alguien le hacemos daño?”, comentó. Aunque actualmente coquetean, indicó que no sabe si esto podría evolucionar a algo más serio, considerando que ambos se encuentran en diferentes etapas de sus vidas.

Finalmente, la presentadora afirmó que no tiene nada que ocultar y que, si algo cambia en su relación con Christian Domínguez, el público será el primero en enterarse. “No nací para esconderme... ustedes mismos lo van a ver”, aseguró Tarazona, dejando la puerta abierta a futuras posibilidades en su relación.