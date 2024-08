PJ incauta 4 barras de oro valorizadas en más de un millón de dólares presuntamente vinculadas a la minería ilegal

PJ falló en favor del Estado. (Foto: Andina)

El Poder Judicial ha ordenado la transferencia de cuatro barras de oro al Estado, valorizadas en más de un millón trescientos mil dólares. A través de un comunicado, la entidad señaló que esta determinación se da en el marco de un caso relacionado con la minería ilegal.

El fallo fue emitido este miércoles 14 de agosto por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, presidido por el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, quien declaró fundada la demanda sobre las mencionadas barras en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda, quienes habrían adquirido el mineral de manera ilícita.

Cabe precisar que las barras serán transferidas al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). La incautación se produjo tras una acción de control aduanero. En total, se confiscaron dos barras de oro de 6.04 kg y una barra de 5.08 kg, propiedad de Edith Gisela Pacori Borda, y una barra de 6.04 kg, presuntamente propiedad de Lizbeth Yanina Pacori Borda.

Más de un millón de dólares

El valor total de las barras de oro confiscadas asciende a un millón trescientos treinta y nueve mil trescientos treinta y seis dólares americanos ($1,339,336.00), según lo consignado en la declaración aduanera de mercancías (DAM).

Las investigaciones judiciales determinaron que, debido al elevado valor del oro confiscado, las hermanas Pacori no pudieron justificar adecuadamente el incremento de su patrimonio, lo que sugiere que estos bienes están vinculados a actividades ilícitas.

Edith y Lizbeth Pacori son dueñas de las empresas MINERALES ADRIAN A&A y MINERALES MAYA, respectivamente, iniciadas en 2015 y dedicadas a la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos, según el registro en SUNAT.

Las hermanas declararon que no compran mineral aurífero, describiéndose como productoras y afirmando no desarrollar actividades de beneficio minero. Sin embargo, el Ministerio Público ha señalado que los instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM) contradicen sus declaraciones.

Reprograman audiencia de pedido de exclusión de Rafael López Aliaga

Poder Judicial reprograma audiencia de pedido de exclusión de Rafael López Aliaga del caso ‘Panama Papers’

Una audiencia virtual determinará el futuro judicial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el próximo martes 3 de septiembre, según informaciones de medios digitales. La sesión, programada para las 10:00 a.m., será presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien evaluará la exclusión del alcalde en la investigación por presunto lavado de activos relacionado con el caso ‘Panama Papers’, conducido por la Fiscalía.

De acuerdo con los registros públicos, durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, la Caja Metropolitana otorgó contratos a un socio y dos compañías de López Aliaga por más de un millón y medio de soles, lo cual ahora es objeto de investigación. Los Panama Papers, una filtración masiva de documentos confidenciales en 2016, revelaron cómo diversas entidades e individuos, incluyendo políticos y empresarios, utilizaban empresas fantasma en 21 jurisdicciones offshore, entre ellas Panamá, para evadir impuestos, ocultar activos y lavar dinero. En el Perú, estos documentos han mencionado a varios políticos, incluyendo a López Aliaga.

El abogado de López Aliaga ha presentado un recurso de excepción de improcedencia, argumentando que los hechos en estudio no constituyen delito o no tienen relevancia penal. En la audiencia del próximo martes, la Fiscalía y la Procuraduría tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos sobre la proceduralidad e implicancia legal del alcalde en los casos mencionados. El objetivo de la defensa del alcalde es lograr la anulación del proceso por considerar que no está justificado legalmente.

Los ‘Panama Papers’ demostraron la existencia de una red global de más de 200.000 empresas pantalla usadas para fines ilícitos, convirtiéndose en un ejemplo emblemático del alcance y la sofisticación del lavado de activos y la evasión fiscal.