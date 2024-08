Magaly Medina lanza convocatoria nacional para elegir a su nuevo DJ: “Vendrán ante mí y se eligirá al mejor”

Magaly Medina lanza convocatoria nacional para elegir a su nuevo DJ. (Captura: Magaly TV La Firme)

No lo soportó más. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 5 de agosto, la conductora Magaly Medina sorprendió a todos con un inesperado anuncio. Durante el programa, Medina expresó su frustración con el actual DJ del show.

La figura de ATV criticó duramente a su actual DJ y abrió una convocatoria para encontrar a su reemplazo, destacando que ella misma será la encargada de la selección final. Al parecer, la canción elegida por el encargado de la música fue el detonante para su despido en vivo.

“Gracias, gracias. Al revés de lo que yo pido. En fin, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos este problema, ya no sé cuánto tiempo. A partir de ahora convoco un casting nacional de DJs”, dijo Medina, muy molesta. Incluso, la periodista no quiso bailar la pieza musical.

También agregó que la producción del programa solo se encargará de los detalles logísticos, y los interesados deberán enviar sus currículos a Avenida Arequipa, 3570, San Isidro, Lima. Como se sabe, es la sede principal de las instalaciones de ATV.

Medina especificó que el casting se llevará a cabo el miércoles 5 por la tarde, y ella estará a cargo de la selección. “Les diremos el día en que todos vengan ante mí a hacer el casting. Miércoles 5 de la tarde, el casting lo acabamos de decidir, ya está listo. Se elegirá al mejor, al mejor y no vamos a probar. Todas las noches uno diferente me alteran. No tengo paciencia”, sostuvo.

“Hace 20 años tal vez, pero ahora no tengo paciencia para estas cosas porque hay mucho que decir, mucho que contar y mucho de qué hablar y mucho de qué rajar. No podemos perder el tiempo en nimiedades”, manifestó Medina con su característico estilo directo.

Después de este anuncio, Medina rápidamente cambió de tema y prometió abordar otras noticias relevantes en el programa, como el costo de la reciente boda de Melissa Paredes. La convocatoria para el nuevo DJ ha generado gran interés entre los aspirantes y seguidores del programa, quienes esperan con ansias ver quién será el elegido para ocupar este importante rol.

En TikTok se volvió viral a los minutos de sus declaraciones: “A ella le gusta Ivy queen”, “A Magaly le han hecho brujería con los Dj’”, “el DJ que estaba tocando”, “Te pedimos que no la hagas renegar y lo primero que haces”, “Despedido en vivo y en directo”, “Magaly le gusta el latinpop”, “no es posible que no sepan el tipo de música que le gusta cuando inicia su programa hasta yo sé”, “Me dio penita, el Dj”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Magaly Medina desvela datos inéditos de la boda de Melissa Paredes

Medina comenzó su crítica señalando que la torta de la boda era “pura maqueta”, afirmando que no había ni un pedacito de queque real. Además, criticó el menú del buffet, el cual consistió en tallarín saltado, arroz chaufa, wantán y aeropuerto, lo que provocó risas entre los camarógrafos del programa. Medina comentó sarcásticamente: “Por lo menos hizo el esfuerzo de dar de comer”.

“Tallarín saltado, arroz chaufa, wantán y aeropuerto, ese fue el menú de veras. No se rían, los camarógrafos. ¡Qué barbaridad, chicos! Por lo menos hizo el esfuerzo y dio de comer. Había unos bocaditos que estaban en la mesa de postres que parecían cemento. Creo que estaban de adornos”, dijo en un inicio.

Magaly Medina desvela datos inéditos en la Boda de Melissa Paredes: “La torta eran maquetas y el menú fue chaufa”. (Captura: Magaly TV La Firme)