Nicola Porcella desmiente a Agustín Fernández y aclara la verdad sobre sus exorbitantes ganancias en TikTok

Agustín Fernández expone las ganancias de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos México'

Agustín Fernández, uno de los mejores amigos de Nicola Porcella, lanzó una bomba dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Según el influencer argentino, el modelo peruano estaría generando una impresionante cantidad de dinero, superando los 90 mil soles mensuales, gracias a sus transmisiones en TikTok. Estas revelaciones no solo han decepcionado al ‘Novio de México’, sino que también han desatado su indignación.

En una conversación con Adrián Marcelo y Potro, Agustín Fernández afirmó que hay figuras, incluido el peruano Nicola Porcella, que pueden ganar sumas exorbitantes de dinero gracias a la popularidad que disfrutan en la actualidad. ‘Nicola está en otro nivel’, destacó el argentino, generando curiosidad entre los demás participantes del reality, quienes forman parte de la segunda temporada del reality de convivencia mexicano.

“’¿Qué? ¿Saca un millón de pesos al mes?’, preguntó Adrián Marcelo. Agustín respondió que el peruano ganaba la mitad de esa cifra, es decir, 50 mil pesos, aproximadamente 95 mil soles. “Y más. Podría ser entre 500 y 600 mil pesos’, añadió. Estas declaraciones han indignado a los fanáticos de Nicola, ya que él ha evitado exponer sus ganancias al público por la seguridad de su familia, especialmente por la de su hijo Adriano.

Nicola Porcella negó exorbitante sueldo

Tras las declaraciones de Agustín, Nicola Porcella rápidamente salió a desmentir las afirmaciones de su amigo argentino, asegurando que no gana la cantidad mencionada. Además, aclaró que no realiza batallas en TikTok con el propósito de aumentar sus ingresos, sino que su único objetivo es compartir tiempo con sus fanáticos de todo el mundo.

“Acaban de dar una cantidad de dinero que se supone yo gano en TikTok y la verdad es que yo no gano eso, no gano ni cerca de lo que han dicho. Quiero que sepan que no gano esa plata, por favor, más ahora lo digo por cómo está el tema de la seguridad. Yo no me conecto mucho a TikTok, ustedes saben que mi trabajo es otro: la televisión. Yo me conecto a TikTok porque me divierto mucho, me gusta tener al grupo fuerte, me divierte conectarme con mis MVPS porque gracias a ellas somos un grupo tremendo”, comentó en sus plataformas.

Nicola Porcella aprovechó su pronunciamiento para desmentir las afirmaciones de ‘América Hoy’, un programa peruano que aseguró que el modelo había enviado una foto de su nuevo reloj Rolex a Rafael Cardozo con la intención de presumir su estilo de vida. “Eso también fue mentira, yo no le mandé una foto en vivo, esa foto se la mandé hace meses porque sí, me doy mis gustos de vez en cuando”, sostuvo.

Nicola Porcella en contra de Adrián Marcelo

Nicola Porcella ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse en contra de los comentarios de Adrián Marcelo, concursante de ‘La Casa de los Famosos 2024′, quien se burló de la depresión que atraviesa su compañera Gala Montes. El modelo peruano, quien obtuvo el segundo puesto en la primera temporada del reality de convivencia, no dudó en defender su propia experiencia con la enfermedad mental.

A través de un emotivo mensaje en Twitter, Nicola Porcella compartió: “Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida. Gané volver a sentir pasión por lo que hago. Gané aprender a soltar y perdonar. Gané que mi familia volviera a ser feliz. Gané al 1%. Fue México quien me ayudó y me salvó”.

Esto en respuesta a las polémicas declaraciones de Adrián Marcelo, quien expresó duras opiniones contra las personas que sufren de depresión. “Qué tiene [que no le hable a Gomita]. Acuérdate que tiene depresión, no te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos? A nadie le gustan. México repudia a los deprimidos”, había dicho.

